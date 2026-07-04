تکمیل ممتحنان آزمون حفظ عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در کرمانشاه

حجتالاسلام ابوذر قورهجیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه حفظ قرآن کریم تنها دو مدرک رسمی و معتبر در کشور وجود دارد که شامل مدرک تخصصی حفظ و مدرک عمومی حفظ است و صدور این مدارک صرفاً زیر نظر دبیرخانه حفظ شورای توسعه فرهنگ قرآنی انجام میشود.
وی افزود: آزمونهای تخصصی حفظ قرآن سالانه برگزار میشود و شامل یک مرحله کتبی و دو مرحله شفاهی است. حافظان بر اساس میزان محفوظات خود در درجات مختلف ارزیابی میشوند؛ به طوری که مدرک درجه پنج معادل دیپلم، درجه چهار معادل فوقدیپلم و درجه سه معادل کارشناسی است و برگزیدگان مراحل بالاتر نیز میتوانند برای دریافت مدارک معادل کارشناسی ارشد و دکتری در آزمونهای متمرکز کشوری شرکت کنند.
مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به سازوکار آزمونهای حفظ عمومی گفت: این آزمونها در طول سال از سوی مؤسسات قرآنی و دارالقرآنهای آموزش و پرورش برگزار میشود و تمامی مراحل آن از طریق سامانه دبیرخانه حفظ عمومی انجام میگیرد. در این فرآیند، مراکز برگزارکننده تنها از ممتحنان دارای مجوز استفاده میکنند و پس از ثبت نتایج، مدارک رسمی برای پذیرفتهشدگان صادر میشود.
حجتالاسلام قورهجیلی تصریح کرد: ادارهکل تبلیغات اسلامی استان از سال ۱۴۰۲ تاکنون هر سال دوره تربیت ممتحن حفظ عمومی را برگزار کرده است. امسال نیز با توجه به نیاز آموزش و پرورش برای تأمین ممتحنان مجاز، دوره جدید با حضور ۲۲ حافظ کل قرآن کریم برگزار شد که هفت نفر از آنان از فرهنگیان و ۱۵ نفر از مؤسسات قرآنی، دستگاهها و فعالان قرآنی استان بودند.
وی ادامه داد: همه شرکتکنندگان این دوره دارای مدرک رسمی حفظ کل قرآن بودند و آموزشهای تخصصی را با تدریس استاد بحرالعلوم، مسئول دبیرخانه حفظ کشور، فرا گرفتند. علاوه بر دوره حضوری دو روزه، شرکتکنندگان طی یک ماه آموزش مجازی نیز آییننامهها، شیوههای داوری و کارورزیهای لازم را زیر نظر اساتید استانی پشت سر گذاشتند.
مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره، تأمین ممتحنان رسمی در شهرستانهایی است که تاکنون با کمبود نیرو مواجه بودند تا دارالقرآنهای آموزش و پرورش، مؤسسات و خانههای قرآن بتوانند بدون محدودیت آزمونهای حفظ عمومی را برگزار کنند و متقاضیان در سراسر استان به آسانی مدارک رسمی و معتبر حفظ قرآن را دریافت کنند.
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