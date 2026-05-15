۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

معاون وزیر اقتصاد: صرفه‌جویی مردم، دشمن را در جنگ اقتصادی ناکام می‌کند

معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: با وجود خسارات وارد شده در جنگ اخیر، در صورت اصلاح الگوی مصرف و همراهی مردم، کشور با مشکل جدی در تأمین منابع مواجه نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، مرتضی زمانیان در اجتماع شبانه مردم در مقابل سردر دانشگاه تهران اظهار کرد: اگرچه دشمن تلاش کرد در روزهای ابتدایی جنگ، شاکله اداره کشور را مختل کند، اما آنچه مسئولان را برای ادامه مسیر دلگرم و امیدوار کرد، حضور و تجمع مردم در خیابان‌ها بود.

معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرمایشات مکرر رهبر شهید درباره اشتباه محاسباتی دشمن، افزود: دشمن پس از ناامیدی از پیروزی در جنگ نظامی به بن‌بست رسیده است و اکنون تلاش می‌کند از طریق جنگ اقتصادی به اهداف خود برسد.

زمانیان تاکید کرد: همه مسئولان نظام و تیم اقتصادی دولت به‌صورت شبانه‌روزی و جهادی در حال تلاش هستند تا تمهیدات لازم برای رفع نگرانی‌های مردم فراهم شود و با همراهی و مقاومت مردم، دشمن همان‌گونه که در جنگ نظامی ناکام ماند، در محاصره اقتصادی نیز مایوس شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در شرایط فعلی گفت: منابع و ذخایر کشور به‌گونه‌ای است که با صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف با مشکل مواجه نخواهیم شد. البته در جنگ ناعادلانه اخیر صدماتی به کشور وارد شده و لازم است میان الگوی مصرف در این دوران و دوران پیش از جنگ تفاوت قائل شویم.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع، می‌تواند مانع کاهش تولید صنعتی و در نتیجه افزایش بیکاری شود.

زمانیان تصریح کرد: خواست مردم این است که کشور به شرایط پیش از جنگ، یعنی وضعیت «نه جنگ نه صلح» بازنگردد. از نظر اقتصادی نیز بر همین موضوع تأکید می‌شود.

وی اضافه‌کرد: ما باید جنگ را در نقطه‌ای به پایان برسانیم که به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای با غلبه بر منطقه خلیج فارس شناخته شویم؛ در این صورت، ساختار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمن نیز شکاف برخواهد داشت.

سمیه رسولی

