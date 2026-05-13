محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در حوزه نظامی، تمرکز خود را بر فشار اقتصادی، اخلال در زیرساخت‌ها و ایجاد نارضایتی عمومی قرار داده و امروز همه مردم باید در این میدان همانند دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه اخیر نشان داد که در برابر تهدیدها و تجاوزها عقب‌نشینی نمی‌کند اما تداوم این ایستادگی نیازمند مدیریت صحیح منابع، کنترل مصرف و همکاری همه‌جانبه مردم و مسئولان است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صرفه‌جویی فقط مربوط به مصرف برق و آب نیست بلکه تمام حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، اداری و حتی سبک زندگی مردم را شامل می‌شود و هر میزان بتوانیم مصرف غیرضروری را کاهش دهیم، قدرت کشور برای عبور از فشارهای خارجی بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز مصرف بی‌رویه انرژی به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده و بخش قابل توجهی از منابع ملی در حوزه برق، گاز و سوخت به دلیل الگوهای غلط مصرف هدر می‌رود؛ در حالی که مدیریت مصرف می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

امیر بیان کرد: ادارات دولتی باید پیشگام صرفه‌جویی باشند، نمی‌توان از مردم انتظار همکاری داشت در حالیکه برخی دستگاه‌ها همچنان الگوی مصرف مناسبی ندارند. خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، کاهش مصرف برق در ساعات اوج و مدیریت استفاده از وسایل سرمایشی باید به یک فرهنگ عمومی در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش صنایع و واحدهای تولیدی گفت: بخش تولید کشور نیز باید به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کند و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، بازچرخانی انرژی و مدیریت منابع در اولویت کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی قرار گیرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اصناف، مراکز تجاری و بازارها نیز سهم مهمی در این مسیر دارند و کاهش روشنایی‌های غیرضروری، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از اسراف می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش فشار بر شبکه‌های خدماتی کشور داشته باشد.

وی افزود: خانواده‌ها باید نقش محوری خود را ایفا کنند زیرا بسیاری از الگوهای مصرف از درون خانه شکل می‌گیرد و اگر فرهنگ صرفه‌جویی در خانواده نهادینه شود، جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاوم‌تر خواهد شد.

وی گفت: امروز صرفه‌جویی یک اقدام ساده اقتصادی نیست بلکه بخشی از مقاومت ملی و حفظ منافع کشور محسوب می‌شود و همه باید در این مسیر احساس مسئولیت کنند.