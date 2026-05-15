۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

ربانی: تنگه هرمز به اهرم راهبردی ایران در برابر آمریکا تبدیل شده است

محلات- امام جمعه محلات گفت: اکنون تنگه هرمز به اهرم راهبردی ایران در برابر آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه محلات با اشاره به فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه، اظهار کرد: دهه نخست ماه ذی‌الحجه از ایام بسیار ارزشمند برای ذکر، عبادت و ارتباط با خداوند است و مسلمانان باید از فرصت‌هایی همچون روز عرفه، عید قربان و عید غدیر برای تقویت معنویت و بهره‌گیری از نفحات الهی استفاده کنند.

وی با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) تصریح کرد: ساده‌ زیستی، آسان‌گیری و دوری از تجملات در امر ازدواج، از مهم‌ترین آموزه‌های اسلام است و خانواده‌ها باید برای تسهیل ازدواج جوانان، فرهنگ‌های غلط و توقعات سنگین را کنار بگذارند.

حجت‌الاسلام ربانی ‌گفت: بی‌حجابی حرام شرعی و سیاسی است، چرا که علاوه بر مخالفت با دستور الهی، ابزاری در دست دشمنان اسلام و برای ضربه زدن به هویت دینی و فرهنگی ملت تبدیل شده است.

امام جمعه محلات ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی از ابزارهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای مقابله با ملت ایران استفاده می‌کنند و مسئله بی‌حجابی نیز بخشی از جنگ نرم دشمن علیه ارزش‌های اسلامی و ملی کشور است و دشمن به طور علنی از نیات و اهداف خبیثانه خود مبنی بر تجزیه و غارت منابع کشور سخن می‌گوید.

حجت الاسلام ربانی با گرامیداشت سالروز شهادت شهدای خدمت و آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: اخلاص، صداقت، روحیه خدمتگزاری، تلاش شبانه‌روزی و ولایتمداری از برجسته‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور شهید بود و ایشان در مسیر خدمت به مردم، معیار و نصاب تازه‌ای از مسئولیت‌پذیری را در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرد و ایشان با ولایتمداری واقعی، به طور شبانه روزی در خدمت گذاری به مردم و کشور کار می‌کردند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: اکنون جنگ، جنگ اراده‌ها است و ملت ایران با ایستادگی، اتحاد و حضور در صحنه نشان داده که برای دفاع از کیان شهر ایستادگی می‌کنند و این دشمنان هستند که در برابر مقاومت ملت ایران دچار ضعف و درماندگی شده‌اند و اکنون آمریکا با چالش ها و بحران‌های مختلفی روبه رو شده است.

وی افزود: امروزه محدودیت عبور از تنگه هرمز توسط ایران به چالش اصلی آمریکا تبدیل شده است و در جنگ تحمیلی، پوشالی بودن قدرت آمریکا بر همگان مشخص شد و هم‌پیمانان آمریکا نیز تحقیر و رسوا شدند.
حجت الاسلام ربانی افزود: اکنون افول قدرت آمریکا بر همگان آشکار شده است و حضور مردم ایران و پایداری آن‌ها در خیابان‌ها نشان از مقاومت و تاب‌آوری بالای ملت ایران و پیروزی بر مستکبران است.

امام جمعه محلات تصریح کرد: فشارهای اقتصادی و جنگ روانی دشمنان، ملت ایران را از مسیر خود منحرف نخواهد کرد و مردم با حفظ وحدت، صرفه‌جویی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، همچنان با قدرت در برابر دشمنان ایستادگی خواهند کرد.

کد مطلب 6830501

