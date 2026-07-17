ربانی: تلاش دشمن برای تغییر معادلات منطقه‌ ثمری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، گفت: دشمن برای نفوذ در یک نظام دو مسیر اصلی نفوذ در مرکز قانون‌گذاری و دیگری نفوذ از مسیر انتخابات و ورود افراد ناسالم به مسئولیت‌های مهم را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان وظیفه جلوگیری از این مسیرهای نفوذ را بر عهده دارد، گفت: این شورا با بررسی تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و همچنین بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، نقش مهمی در حفظ سلامت نظام و جلوگیری از نفوذ دشمنان ایفا می‌کند.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر جایگاه شورای نگهبان اظهار کرد: امام راحل در وصیت‌نامه خود از اعضای شورای نگهبان خواسته بودند با دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را انجام دهند و تحت تأثیر هیچ قدرتی قرار نگیرند.

وی ادامه داد: اهمیت جایگاه شورای نگهبان باعث شده است که همواره مورد هجمه دشمنان قرار گیرد، زیرا این نهاد یکی از پایه‌های حفظ اسلامی بودن و جمهوریت نظام است.

امام جمعه محلات با اشاره به موضوع خونخواهی و انتقام، اظهار کرد: امروزه جریانی مرموز، آگاهانه یا ناآگاهانه در حال فضاسازی مسموم درباره این مطالبه ملت است و برخی با طرح موضوعاتی مانند صلح و مذاکره تلاش می‌کنند چرخه‌ای تکراری از آتش‌بس، مذاکره، توافق و حمله دوباره دشمن شکل بگیرد، در حالی که تجربه‌های گذشته نشان داده این مسیر نتیجه‌ای جز تکرار فشارها نداشته است.

حجت الاسلام ربانی گفت: مسئله دفاع و جهاد مربوط به موجودیت ایران اسلامی است و نباید آن را به موضوعی شخصی تقلیل داد و کسانی که امروز این مسئله را تنها در قالب انتقام شخصی مطرح می‌کنند، واقعیت‌های تاریخی و جنایت‌های دشمن را نادیده می‌گیرند.

امام جمعه محلات با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراه تنها یک مسیر انتقال نفت نیست، بلکه در حوزه انرژی، گاز، مواد اولیه کشاورزی و امنیت غذایی جهان نقش مهمی دارد به صورتی که حتی انتشار یک خبر درباره افزایش تنش در تنگه هرمز می‌تواند بر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه کشتی‌ها و بازارهای مالی جهان تأثیر بگذارد.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: آمریکا تلاش دارد این موقعیت مهم را از اختیار ایران خارج کند، زیرا تسلط بر این منطقه می‌تواند در معادلات اقتصادی و امنیتی جهان اثرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در محاسبات خود تصور می‌کرد پس از ایجاد فشار بر ایران یکی از سناریوهای تغییر نظام، تجزیه کشور یا تضعیف شدید ایران اتفاق خواهد افتاد، اما این محاسبات با حضور مردم، ایستادگی نیروهای مسلح و تدابیر رهبر انقلاب محقق نشد.

امام جمعه محلات گفت: آنچه مسلم است ملت ایران و نیروهای مسلح کشور اجازه نخواهند داد سلطه بیگانگان بر تنگه هرمز و منافع کشور برقرار شود