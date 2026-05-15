به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در نماز جمعه اراک اظهار کرد: ایران با برخورداری از ظرفیتهای گسترده انسانی، طبیعی و اقتصادی، کشوری مستقل و بینیاز از وابستگی به دیگران است.
وی افزود: برخی کشورهای عربی با همراهی و عادیسازی روابط با آمریکا و رژیم صهیونیستی، در برابر ملتهای مسلمان و آرمانهای اسلامی مسئول هستند و نباید منافع زودگذر سیاسی را بر مصالح امت اسلامی ترجیح دهند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: محور مقاومت با وحدت و انسجام از آرمانهای اسلام و اهلبیت(ع) دفاع کرده و در برابر تجاوز و زیادهخواهی دشمنان ایستادگی میکند.
وی ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی باید ضمن لغو تحریمهای ظالمانه، خسارتهای وارد شده به ملت ایران را جبران کنند.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: ملت ایران با قاطعیت بر حقوق هستهای و منافع خود در تنگه هرمز ایستاده و هرگز در برابر فشار و زیادهخواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.
وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولید داخلی، مدیریت مصرف، حمایت از سرمایهگذاری و تقویت توان ملی، از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و از ضرورتهای اساسی جامعه در شرایط کنونی است.
دری نجفآبادی بیان کرد: تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد اقتصاد مقاومتی، قناعت و رعایت الگوی مصرف نقش مؤثری در عبور از بحرانها دارد و این رویکرد باید اکنون نیز در جامعه نهادینه و عملیاتی شود.
