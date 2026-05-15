به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ آموزش و پرورش لرستان با هدف بررسی برنامهها و تمهیدات لازم برای ایجاد آمادگی مدارس جهت بازگشایی مطلوب در اول مهر و با حضور مدیرکل و مدیران شهرستان و مناطق برگزار شد.
آمادهسازی مدارس برای بازگشایی مطلوب؛ مهمترین مأموریت ستاد
فرضیپور با اشاره به آغاز فعالیت ستاد همزمان با ابلاغ بخشنامه پروژه مهر، گفت: استان لرستان کار را بسیار زودتر و در قالب ساماندهی نیروی انسانی آغاز کرده و هدف اصلی ما فراهمسازی آمادگی کامل مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید است.
وی ادامه داد: اولویت ما رعایت عدالت، دقت و اجرای صحیح امور در همه شاخصهاست تا شرایطی مناسب و منظم برای دانشآموزان فراهم شود.
صعود ۱۱ پلهای لرستان در ارزیابیهای سال گذشته
دبیر ستاد پروژه مهر با اشاره به صعود ۱۱ پلهای استان لرستان در ارزیابیهای سال تحصیلی گذشته، این موفقیت را نشانهای از آمادگی نسبی استان دانست و گفت: کمیتههای هشتگانه پروژه مهر با رصد و پایش مستمر، در رفع نواقص احتمالی مدارس نقش مهمی دارند.
ثبتنام دانشآموزان و چالشهای پیشرو
فرضیپور درباره روند ثبتنام دانشآموزان تصریح کرد: ثبتنام بر اساس محدوده جغرافیایی انجام میشود و مهمترین چالش پیشرو، تقاضای بالای ثبتنام در برخی مدارس است.
دبیر ستاد پروژه مهر تأکید کرد: مدارس مجریان اصلی پروژه مهر هستند و ستادهای استانی و شهرستانی برای پشتیبانی از مدارس تشکیل شدهاند.
فرضیپور در پایان از فرهنگیان و خانوادهها خواست نظرات، پیشنهادها و انتقادات سازنده خود را برای بهبود عملکرد آموزش و پرورش استان مطرح کنند.
