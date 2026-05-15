معاون آموزش ابتدایی لرستان: هیچ طرح آموزشی نباید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه معتمدی، روز جمعه در نشست با مدیران مدارس ابتدایی استان بر ضرورت استمرار آموزش، تقویت ارتباط با خانوادهها و فعال نگه داشتن مدارس تأکید کرد.
آموزش غیرحضوری در مدارس شهری و روستایی
معتمدی با اشاره به شرایط آموزشی استان اظهار کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با توجه به شرایط موجود و محدودیتها، آموزش در مدارس شهری و روستایی استان بهصورت غیرحضوری دنبال میشود، اما در برخی مدارس روستایی و عشایری با رعایت اصول ایمنی، آموزش حضوری نیز ادامه دارد.
هیچ دانشآموزی نباید از مسیر یادگیری خارج شود
معاون آموزش ابتدایی لرستان تأکید کرد: در هر شرایطی، اصل اساسی این است که هیچ دانشآموزی نباید از مسیر یادگیری خارج شود و مدیریت مدرسه باید با برنامهریزی هوشمندانه، استمرار آموزش و ارتباط مؤثر با دانشآموزان و خانوادهها را تضمین کند.
نقش مدیران مدارس به عنوان رهبران آموزشی
معتمدی با بیان اینکه مدیر مدرسه در این مقطع صرفاً مجری بخشنامه نیست، افزود: مدیران باید بهعنوان طراح و رهبر برنامههای آموزشی عمل کنند و با سازماندهی منظم آموزش، شناسایی دانشآموزان کمحضور یا در معرض افت تحصیلی و تعریف برنامههای حمایتی، از پیوستگی فرآیند یادگیری اطمینان حاصل کنند.
شورای معلمان؛ قلب تصمیمسازی آموزشی مدرسه
معاون آموزش ابتدایی لرستان شورای معلمان را «قلب تصمیمسازی آموزشی مدرسه» دانست و گفت: شورای معلمان باید از حالت گزارشمحور خارج شده و به محلی برای بررسی وضعیت واقعی یادگیری دانشآموزان، شناسایی نیازهای آموزشی، تقویت آموزش غیرحضوری و تدوین برنامههای حمایتی برای دانشآموزان تبدیل شود.
معتمدی با اشاره به اهمیت همراهی خانوادهها در فرآیند یادگیری اظهار کرد: خانوادهها در شرایط فعلی صرفاً مخاطب آموزش نیستند، بلکه شرکای یادگیری محسوب میشوند و لازم است ارتباط مدرسه با خانوادهها منظم، شفاف و همراه با دریافت بازخورد واقعی از روند یادگیری دانشآموزان باشد.
مدرسه؛ کانون انسجام اجتماعی در ماههای اردیبهشت و خرداد
معاون آموزش ابتدایی لرستان با تأکید بر باز بودن و فعال ماندن مدارس در ماههای اردیبهشت و خرداد گفت: مدرسه باید در این ماهها بهعنوان کانون انسجام اجتماعی فعال باشد و با حفظ ارتباط با دانشآموزان و خانوادهها، اجازه ندهد اضطراب و نگرانی جایگزین آموزش شود.
هیچ طرح آموزشی و تربیتی نباید به دلیل شرایط خاص متوقف شود
معتمدی بر اجرای کامل برنامهها و طرحهای دوره ابتدایی تأکید کرد و افزود: هیچیک از طرحهای آموزشی و تربیتی نباید به دلیل شرایط خاص متوقف شود، زیرا این برنامهها نقش مهمی در حفظ انگیزه و امید در مدرسه دارند.
معاون آموزش ابتدایی لرستان با تأکید بر اهمیت ارزشیابی فرایندی در مدارس ابتدایی بیان کرد: ارزشیابی باید در مسیر یادگیری و بهصورت مستمر انجام شود تا امکان اصلاح و تقویت فرآیند آموزشی فراهم شود.
برگزاری جشنواره «اصلاح روشهای تدریس» و «هر پایه یک مهارت»
معتمدی از برگزاری جشنواره «اصلاح روشهای تدریس» خبر داد و گفت: در این جشنواره، محتوای تدریس معلمان در سامانه مربوطه بارگذاری میشود.
وی همچنین به برگزاری جشنواره «هر پایه یک مهارت» اشاره کرد و افزود: آثار معلمان و دانشآموزان در حوزه فعالیتهای مهارتی بارگذاری میشود.
ثبتنام ۲۷ هزار کودک پایه اول ابتدایی در لرستان
معاون آموزش ابتدایی لرستان با اشاره به ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی گفت: متولدین بازه زمانی دوم مهر ۱۳۹۸ تا اول مهر ۱۳۹۹ مشمول ثبتنام پایه اول هستند.
وی ادامه داد: حدود ۲۷ هزار کودک در استان لرستان در این گروه قرار دارند.
ممنوعیت دریافت هرگونه وجه در ثبتنام و برگزاری آزمون ورودی
معتمدی تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه در فرآیند ثبتنام ممنوع بوده و برگزاری آزمون ورودی نیز انجام نمیشود.
وی افزود: مدیران مدارس باید با اطلاعرسانی دقیق و رعایت حقوق خانوادهها، فرآیند ثبتنام و سنجش نوآموزان را بهدرستی ساماندهی کنند.
مدرسه باید در هر شرایطی زنده بماند
معاون آموزش ابتدایی لرستان در پایان با اشاره به نقش کلیدی مدیران مدارس در شرایط فعلی گفت: مدیران مدارس تنها مدیر اداری نیستند، بلکه مدیر رشد و امید در مدرسه هستند و کیفیت مدیریت آنان نقش تعیینکنندهای در استمرار یادگیری دانشآموزان، انگیزه معلمان و همراهی خانوادهها دارد.
وی یادآور شد: مدرسه در هر شرایطی باید زنده بماند؛ چه آموزش حضوری باشد و چه غیرحضوری، پیگیری آموزشی، ارتباط با خانوادهها و انسجام مدیریتی باید حفظ شود تا مسیر یادگیری دانشآموزان بدون وقفه ادامه یابد.
