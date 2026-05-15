به گزارش خبرنگار اعزامیمهر، سید عباس عراقچی در نشست خبری که در محل سفارت ایران در دهلی نو برگزار شد، اظهار داشت: از کشورهایی که حملات علیه ایران را محکوم کردند و کمکهای بشردوستانه ارسال کردند تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: ما در وضعیت اتش بس هستیم اگرچه منزلزل است اما تلاش میکنیم به دیپلماسی شانس دیگری دهیم. در برابر حملات تجاوزکارانه مقاومت میکنیم. در برابر تحریم هم مقاومت میکنیم.
عراقچی با اشاره به توییت میانجیگر مذاکرات عمان گفت: آقای بوسعیدی پیش از انتشار توییتش، متن را به هیئتهای ایرانی و آمریکایی نشان داده بود و آمریکاییها تأیید کرده بودند که پیشرفت قابلتوجهی حاصل شده و امیدوارند سریعاً قرارداد نهایی شود. اما تنها دو روز بعد، در ۲۸ فوریه، آنها همراه با رژیم صهیونیستی به مردم ما حمله کردند.
وی افزود: مهمترین مسئله امروز اعتماد است؛ ما به هیچ وجه نمیتوانیم به آمریکاییها اعتماد کنیم. بنابراین همه چیز باید دقیق و واضح تعریف شود. پیامهایی که از طرف آمریکایی دریافت میکنیم متناقض است؛ هر روز با روز دیگر فرق دارد. توییت امروز با توییت دیروز متفاوت است، گاهی در یک روز چند پیام متفاوت میدهند.
برخی عوامل خرابکار و جنگطلب تلاش دارند دیپلماسی را منحرف کنند
وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر پیامهای متناقض آمریکاییها گفت: توییت امروز آنها با دیروز فرق دارد، گاهی در یک روز چند پیام متفاوت دریافت میکنیم. این یک مشکل بسیار بزرگ است. میدانیم برخی عوامل خرابکار و جنگطلب تلاش دارند دیپلماسی را منحرف کرده و آمریکا را وارد جنگ جدیدی کنند. امیدوارم آمریکا اشتباه نکند و در نهایت دیپلماسی پیروز شود.
عراقچی بار دیگر تأکید کرد: ایران هرگز به دنبال سلاح هستهای نبوده و نیست. این سیاست ماست. ما برنامه صلحآمیز هستهای داریم و همیشه آمادهایم اطمینان دهیم که این برنامه صلحآمیز باقی میماند.
وی در مورد تنگه هرمز نیز گفت: از نگاه ما، این تنگه همچنان باز است، اما به جز کشورهایی که با ما در جنگ بودهاند. هر کشتی که میخواهد عبور کند باید هماهنگی لازم را با ما انجام دهد و ما آنها را راهنمایی خواهیم کرد. ما آرزو داریم تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی شود، اما به دلیل تجاوزات آمریکا، منطقه ناامن شده است. به محض پایان یافتن این تجاوزات، همه چیز به حالت عادی برمیگردد و اقدامات لازم برای عبور ایمن همه انجام میشود.
عراقچی درباره مذاکرات گفت: ما در مورد جدیت آمریکاییها تردید داریم، اما به محض اینکه احساس کنیم آنها جدی و آماده یک توافق عادلانه هستند، به مذاکرات برمیگردیم.
از کشورهای حاشیه خلیج فارس گلایه داریم/ آمریکا در سردرگمی کامل به سر میبرد
وزیر امور خارجه ایران گفت: از رابطه ویژه برخی کشورهای منطقه با اسرائیل بسیار متأسفیم. ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس مشکل خاصی نداریم و آنها هدف حملات ما نبودند؛ حملات ما تنها پایگاههای نظامی و منافع آمریکا در خاک آن کشورها را هدف قرار داد. تنها دلیل توقف این حملات، بیانیه پایانی حمایت آن کشورها از اسرائیل و آمریکا در تجاوز به ایران بود که بسیار تأسفبار است.
عراقچی تأکید کرد: ما قرنها با همسایگان خود زندگی کردهایم و ادامه خواهیم داد. اسرائیل و آمریکا نمیتوانند از آنها محافظت کنند. در این جنگ ثابت شد که پایگاههای نظامی آمریکا خود به منبع ناامنی تبدیل شدهاند.
وی درباره میانجیگری پاکستان گفت: این فرایند هنوز شکست نخورده اما به خاطر رفتار آمریکا در مسیری بسیار دشوار قرار گرفته است. از هر کشوری بهویژه چین که در برقراری روابط ایران و عربستان تلاش کرد، قدردانی میکنیم. هر اقدامی از سوی چین برای کمک به دیپلماسی مورد استقبال ایران است.
عراقچی درباره پیامهای متناقض آمریکاییها افزود: سخنان متضاد و غیرمنطقی زیادی از طرف آمریکاییها گفته میشود. آقای ترامپ چند روز قبل در توییتی پاسخ ایران را «غیرقابل قبول» خواند، اما بعد از آن پیامهایی از آمریکاییها دریافت کردیم که مایل به ادامه گفتگو هستند. نمیدانم چرا امروز دوباره این موضوع در رسانهها بولد شده است.
وی گفت: حمله به تأسیسات هستهای ما یک بار انجام شد و مدعی شدند کاملاً نابود کردند، اما الان دوباره از حمله حرف میزنند. این سخنان متضاد نشاندهنده عمق سردرگمی آمریکاییهاست. آمریکا هیچ طرحی برای پایان این جنگ ندارد و هر روز اهداف متفاوتی بیان میکند. امیدواریم خرد و منطق به کاخ سفید برگردد.
ایران برای جنگ یا مذاکره کاملاً آماده است/ عدم توافق در اسلامآباد به خاطر مواضع حداکثری آمریکا
وزیر امور خارجه ایران گفت: ما برای هر دو سناریو آمادهایم؛ یا به میدان جنگ برمیگردیم یا به میز مذاکره. راه دیپلماسی را پیش میگیریم و برای هر دو گزینه تفاوتی ندارد. این طرف مقابل است که باید انتخاب کند. آنچه اتفاق افتاده تقصیر ما نیست. احتمال بازگشت به جنگ تمامعیار وجود دارد، اما ما برای هر دو موضوع آماده هستیم.
عراقچی درباره مذاکرات اسلامآباد افزود: هنوز امید هست اما نتوانستیم به توافق برسیم. این عمدتاً به خاطر مواضع حداکثری آمریکاست. آنها در پایان مذاکرات هدف خود را تغییر میدهند. ما با این تاکتیک آشنا هستیم و نمیتوانیم چیزی فراتر از یک معامله عادلانه و متعادل را بپذیریم. به همین دلیل نتوانستیم به توافق برسیم. هنوز هم پیامها ردوبدل میشود، اما به کندی.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدارش با وزیر خارجه روسیه گفت: دیروز دیدار بسیار خوبی با سرگئی لاوروف داشتم. روابط بسیار خوبی با روسیه داریم و یک شراکت راهبردی بین دو کشور برقرار است. کمتر از دو هفته پیش نیز با رئیسجمهور پوتین در سنپترزبورگ دیدار و درباره همه مسائل گفتوگو کردم.
عراقچی افزود: از پیشنهاد روسیه برای کمک به حل مسئله مواد غنیشده سپاسگزاریم، اما این موضوع بسیار پیچیده است. با آمریکاییها به این نتیجه رسیدیم که چون تقریباً به بنبست رسیدهایم، بهتر است بررسی آن را به مراحل بعدی موکول کنیم. فعلاً این موضوع در دستور مذاکره نیست. وقتی به آن مرحله برسیم، رایزنی بیشتری با روسیه خواهیم داشت.
عراقچی در مورد بیانیه نهایی بریکس گفت: بخشی از بیانیه نهایی توسط یکی از کشورهای عضو که رابطه ویژه با اسرائیل دارد متوقف شد. ما با آن کشور مشکل نداریم و هدف ما در جنگ اخیر نبوده است. فقط پایگاههای نظامی آمریکا در خاک آن کشور را هدف قرار دادیم. تنها دلیل جلوگیری از صدور بیانیه، حمایت آن کشور از اسرائیل و آمریکا در تجاوز به ایران بود.
وی تأکید کرد: اسرائیل و آمریکا نمیتوانند از کشورهای منطقه محافظت کنند. پایگاههای نظامی آمریکا به منبع ناامنی تبدیل شدهاند. ایران همسایه آنهاست و قرنها در کنار هم زندگی کردهایم.
عراقچی در پایان گفت: روند میانجیگری شکست نخورده اما در مسیر دشواری قرار دارد. از هر کشوری بهویژه چین که در ازسرگیری روابط ایران و عربستان نقش داشت استقبال میکنیم. امیدواریم با پیشرفت مذاکرات، تنگه هرمز کاملاً امن شود و رفتوآمد کشتیها به وضعیت عادی بازگردد.
عراقچی: بندر چابهار دروازه طلایی هند به آسیای مرکزی است/ تحریمهای آمریکا روند توسعه را کند کرده
وزیر امور خارجه ایران گفت: بندر چابهار یکی از نمادهای همکاری میان ایران و هند است و ما بسیار خرسندیم که هندیها نقش مهمی در توسعه این بندر ایفا کردهاند. در حال حاضر روند توسعه این بندر تا حدی به دلیل تحریمهای آمریکا کند شده است، اما من اطمینان دارم که چابهار میتواند به دروازهای طلایی برای دسترسی هند به آسیای مرکزی، قفقاز و سپس اروپا از طریق این مسیر ترانزیتی تبدیل شود.
عراقچی افزود: این بندر برای کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و دیگر کشورها نیز راهی برای دسترسی به اقیانوس هند فراهم میکند. چابهار بندری بسیار راهبردی و مهم برای ایران، هند و بسیاری از کشورهای دیگر است. به همین دلیل امیدوارم هند به فعالیتهای خود در بندر چابهار ادامه دهد تا این بندر به طور کامل توسعه یابد و در خدمت منافع هند و دیگر کشورهای منطقه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: فکر میکنم هند، با توجه به اعتبار و جایگاه خوبی که دارد، میتواند نقش پررنگتری در این منطقه برای کمک به دیپلماسی، صلح و تقویت امنیت ایفا کند. هند تقریباً با همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه در شمال و چه در جنوب آن، روابط دوستانه دارد. بنابراین ما از هر نقش مثبت و سازندهای که هند در این منطقه ایفا کند، استقبال میکنیم.
