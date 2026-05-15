به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کشکولی اظهار داشت: با عنایت به بخشنامه شماره ۸۸۴۸ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و به منظور تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدماترسانی، ساعت کاری همه دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی) از ۲۶ اردیبهشت ماه تا پانزدهم شهریورماه سال جاری از شنبه الی چهارشنبه ساعت ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰ عصر خواهد بود.
پنجشنبهها تعطیل و امور اداری به صورت دورکاری انجام میپذیرد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان ادامه داد: بر این اساس، روزهای پنجشنبه تعطیل است و امور اداری صرفاً به صورت دورکاری انجام میپذیرد.
کشکولی تصریح کرد: ساعت آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدماترسان آموزشی، بهداشتی و ... که مستقیماً به مردم خدمات رسانی مینمایند، نظیر مدارس و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاهها و بیمارستانها) بر اساس تصویبنامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت محترم وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.
برنامهریزی شهرداریها برای بهرهگیری از ناوگان حمل و نقل عمومی
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان افزود: شهرداریهای استان نیز برنامهریزی لازم را جهت بهرهگیری از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری مطابق با ساعات جدید فعالیت اداری معمول دارند.
تأکید بر مدیریت مصرف انرژی و خاموشسازی تجهیزات سرمایشی
کشکولی یادآور شد: همه مدیران محترم تدابیر و تأکیدات لازم را در خصوص خاموشسازی تجهیزات سرمایشی و سایر مصرفکنندههای انرژی الکتریکی از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار کارکنان، معمول کنند.
نظر شما