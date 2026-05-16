کمال مقدم کارگردان فیلم «سفر به لیمونیا» که به تازگی اکران خود را آغاز کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه این فیلم گفت: ایده اولیه فیلم از علاقه شخصی من به دنیای فانتزی و تخیل کودکان و نوجوانان آمد. همیشه فکر می‌کردم سینمای کودک نباید فقط سرگرم‌کننده باشد، بلکه باید مفاهیمی مثل امید، دوستی، شجاعت و کشف دنیای ناشناخته را هم به مخاطب منتقل کند. «سفر به لیمونیا» نتیجه همین نگاه و دغدغه بود.

وی درباره روند دریافت مجوز و ساخت این اثر اظهار کرد: خوشبختانه مشکل جدی و خاصی نداشتیم. طبیعی است که در روند دریافت مجوز، نکاتی برای اصلاح یا شفاف‌تر شدن بخش‌هایی از فیلمنامه مطرح شود. این اتفاق برای اکثر آثار سینمایی وجود دارد و ما هم تعامل کردیم تا متن نهایی مناسب مخاطب کودک و نوجوان باشد.

این کارگردان درباره مدت زمان فیلمبرداری بیان کرد: فیلمبرداری حدود چند ماه زمان برد و بخشی از این مدت هم صرف آماده‌سازی لوکیشن‌ها، طراحی صحنه و فضاسازی دنیای «لیمونیا» شد، چون فضای بصری فیلم برای ما اهمیت زیادی داشت.

وی درباره انتخاب بازیگران «سفر به لیمونیا» عنوان کرد: خوشبختانه بیشتر بازیگرانی که برای نقش‌ها در نظر داشتیم به پروژه علاقه نشان دادند و همکاری خوبی شکل گرفت. فضای متفاوت و کودکانه فیلم برای بسیاری از آنها جذاب بود.

این فیلمساز تاکید کرد: فیلم با بودجه‌ای متناسب با سینمای کودک ساخته شد. بخشی از هزینه‌ها از طریق حمایت برخی مجموعه‌ها و همچنین بخش خصوصی تأمین شد و این حمایت‌ها قطعاً در پیشبرد پروژه تأثیر داشت.

مقدم درباره زمان اکران فیلمش گفت: مسلما هر فیلمسازی دوست دارد فیلمش در بهترین زمان و با شرایط مناسب اکران شود. ما هم امیدواریم فیلم بتواند فرصت کافی برای دیده شدن توسط خانواده‌ها و مخاطبان کودک داشته باشد. در این شرایط که با توجه به محدودیت اینترنت امکان تبلیغ فیلم به شدت کم شده است، از تمام مسئولان و نهادهای دولتی و خصوصی سینما درخواست دارم که با حمایت از فیلم‌های روی پرده به دیده شدن این آثار کمک کنند.

این کارگردان اظهار کرد: واقعیت این است که سینمای کودک در ایران با وجود اهمیت زیادش، هنوز آن‌طور که باید حمایت نمی‌شود. ساخت چنین آثاری هم از نظر تولید و هم از نظر اکران دشواری‌های زیادی دارد اما وقتی می‌بینیم کودکان با فیلم ارتباط می‌گیرند، تمام خستگی‌ها از بین می‌رود و احساس می‌کنیم مسیر درستی را انتخاب کرده‌ایم.

وی افزود: خوشبختانه «سفر به لیمونیا» در سی و هفتمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان اصفهان و رویدادهای مرتبط با سینمای کودک مورد توجه قرار گرفت و بازخوردهای خوبی از مخاطبان و منتقدان دریافت کرد که برای ما ارزشمند است.

مقدم در پایان درباره پروژه جدیدش گفت: در حال حاضر چند ایده و طرح جدید در حوزه کودک و نوجوان در حال بررسی و نگارش است. امیدواریم بتوانیم به‌زودی پروژه جدیدی را وارد مرحله تولید کنیم و همچنان در این مسیر فعالیت داشته باشیم.

«سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.