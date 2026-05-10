پوستر «سفر به لیمونیا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، با توجه به اکران «سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم از چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، پوستر رسمی این فیلم نیز رونمایی شد. طراحی این پوستر را بیتا خورشیدی برعهده داشته است.
این فیلم در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده و پخش آن را مؤسسه سینمایی راه عرفان با مدیریت پخش عرفان مسافرچی برعهده دارد. «سفر به لیمونیا» با سرگروهی پردیس سینمایی سیتیسنتر روی پرده میرود.
«سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود. بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: کمال مقدم، تهیهکننده: محسن مسافرچی، نویسندگان: محمدرضا شیرخانلو و مجید حاتمی، مجری طرح: ریحانه بوالحسنی، جانشین تهیهکننده: محمدجواد سیانکی، سرمایهگذار: سروش مالمیر، مدیر فیلمبرداری: مهدی حبیبی، مدیر صدابرداری: اسماعیل امینی، تدوین و جلوههای ویژه: مهران نوظهور، طراح گریم: شادی حشمتی، طراح لباس: بهاره قهرمانی، طراح صحنه: رضا سلیمانی، مدیر صحنه: امیرمحمد شیرخانلو، مدیر برنامهریزی و کارگردانی: سجاد رعیت، برنامهریز: ملینا تقوی، دستیار اول کارگردان: حسین کیانیان، مدیر تولید: آریا خمسه، عکاس: صالح رحمتپیشه، منشی صحنه: شقایق صادق، آهنگساز: ابوالفضل قاسم شیرازی، خواننده: علی شیرازی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، طراح پوستر: بیتا خورشیدی، ساخت تیزر: محمد واحد، پخش: مؤسسه سینمایی راه عرفان با مدیریت عرفان مسافرچی، انتخاب بازیگر: مؤسسه بازیگری سینمایی مشتاقان.
