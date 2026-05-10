به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، چهارمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با حضور مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه کنندگان، محمدرضا صابری و رضا سعیدی‌پور نمایندگان انجمن سینماداران، علی میرزایی نماینده سازمان سینمایی و فاطمه امیرآبادی نماینده سامانه سمفا در خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه به اتفاق آرا قرارداد فیلم های سینمایی «تهران کنارت» ساخته علی بهراد با پخش مهرگان فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و «سفر به لیمونیا» ساخته کمال مقدم با پخش راه عرفان با سرگروهی پردیس سینمایی سیتی سنتر از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ثبت شد.

علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا گروه بازیگران «تهران، کنارت» را تشکیل می دهند.

«سفر به لیمونیا» نیز در ژانر کودک قرار دارد و داستانی پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌های غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز کردن یک چمدان، همه چیز به ناگهان تغییر می‌کند ... .

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر و باربد مالمیر از جمله بازیگران این فیلم هستند.