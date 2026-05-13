۲ فیلم جدید به سینماها آمدند؛ شروع اکران یک اثر اجتماعی و کودک

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز ۲۳ اردیبهشت اکران فیلمهای «تهران کنارت» با مضمونی اجتماعی و «سفر به لیمونیا» برای کودکان و نوجوانان آغاز شده است. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۷:۴۵ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در ۷ هزار و ۵۸۲ سانس، ۱۰۵ هزار و ۴۶۸ مخاطب داشتند و به فروش ۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان دست یافتند رقمی که در قیاس با هفته پیش از آن، حدود ۲ میلیارد تومان افزایش داشته است.
نکته قابل توجه اینکه از هفته گذشته طرح شناورسازی قیمت بلیتهای سینما اجرا شده است اما مخاطب این هفته نسبت به هفته قبل خود حدودا ۴۰ هزار نفر کاهش داشته اند.
«آنتیک» پرفروشترین فیلم هفته
فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۷۸ هزار و ۳۷۴ بلیت به فروش ۱۰ میلیارد و ۲۸ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند. «آنتیک» پرفروشترین فیلم هفته شد.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد …»
فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۱۷ هزار و ۳۹۸ بلیت فروخت و به فروش ۲ میلیارد و ۲۲ هزار تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند. این فیلم در رتبه دوم فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی حبیب والینژاد با فروش ۶ هزار و ۶۶۱ بلیت توانست به فروش ۷۸۲ میلیون و ۵۷۳ هزار تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.
فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیهکنندگی علی قائممقامی با فروش یک هزار و ۸۴ بلیت، ۱۳۹ میلیون و ۲۹ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم میشود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.
فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیهکنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۸۴۰ بلیت، ۹۶ میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانکهای کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت میکند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستمپور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کردهاند.
همچنین فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۷۰۹ بلیت فروخت و به فروش ۹۱ میلیون تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ میگذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.
«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۲۶۸ بلیت توانست ۴۲ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود. بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۱۳۴ بلیت به فروش ۲۶ میلیونی رسید. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.
در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأملبرانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگیهای شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقعگرایانه نشان میدهد چگونه انتخابهای کوچک و بزرگ، سرنوشت آدمها را به هم پیوند میزند و مسیر زندگیشان را تغییر میدهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلانشهر تهران و چالشهای زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه میکند. این اثر با تمرکز بر دغدغههای اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت میکند.
فروش کلی فیلمهای روی پرده
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«آنتیک»: ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
«نیمشب»: ۶ میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۵ میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: ۹۷۳ میلیون تومان
«خط نجات»: ۶۹۱ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۴۲ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان
«تهران کنارت»: ۲۹ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان
