ابراهیم شفیعی بازیگر فیلم «سفر به لیمونیا» که این روزها در حال اکران است در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: فیلم «سفر به لیمونیا» در اسفند ۱۴۰۳ جلوی دوربین رفت. کمال مقدم با من تماس گرفت و از من خواست تا نقش «هوشنگ» را ایفا کنم. لوکیشن فیلم در شهر خوانسار بود و فیلمبرداری در دمای زیر صفر، بسیار دشوار انجام شد.
وی درباره بازی در کنار بازیگران کودک اظهار کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ بازیگر کودک و نوجوان در این فیلم حضور داشتند که کار با آنها چالشهای خاص خود را داشت. سوژه این فیلم بسیار آموزنده و مناسب گروه سنی کودک و نوجوان است. صحنههای طنز زیادی هم در فیلم گنجانده شده و کمی نیز تخیل به آن افزوده شده است. در شرایط کنونی که کودکان واقعا نیازمند تماشای چنین آثاری هستند، «سفر به لیمونیا» میتواند فاصلهای از فضای پرتنش اطراف آنها ایجاد کند.
این «خندهبازار» درباره حساسیتهای کار برای کودکان توضیح داد: کار برای گروه سنی کودک و نوجوان حساسیتهای خاص خود را دارد و پیامی که در فیلم گنجانده میشود باید متناسب با این سنین باشد؛ چراکه این دوره، دوره حساسی است و نمیتوان هر حرکت و دیالوگی را در فیلم آورد. آقای مقدم در «سفر به لیمونیا» به این نکات توجه کامل داشت و در شوخیها و نوع گفتار ما دقت زیادی به خرج داد. اگر گروه بازیگران با کودکان ارتباط مؤثر برقرار نکنند، فیلم از سوی مخاطب رها میشود و ممکن است سالن سینما را ترک کنند.
وی درباره چالشهای سینمای کودک و نوجوان عنوان کرد: تولیدات کودک و نوجوان در سینمای ایران محدود شده است، زیرا بازدهی مالی که در فیلمهای بزرگسال وجود دارد، در سینمای کودک دیده نمیشود و بسیاری از تهیهکنندگان به سراغ فیلمهای کودک نمیروند. درحالی که ما با سینما میتوانیم به راحتی برای کودکان فرهنگسازی انجام دهیم. امیدوارم با تدبیر و اندیشهورزی، تولید آثار کودک افزایش یابد و شاهد فیلمهای بیشتری برای کودکان و نوجوانان در سینما باشیم. حتی بهتر است سالنهایی به این گروه سنی اختصاص یابد که فضای آنها مناسب کودکان و نوجوانان باشد. با این کار، سطح کیفی آثار بالاتر رفته و سرمایهگذاران بیشتری به سراغ این نوع فیلمها خواهند آمد. به طور کلی فیلم ساختن برای بچهها ارزشمند است، زیرا فرهنگسازی در این دوره سنی نقشی تعیینکننده دارد.
بازیگر «محله گل و بلبل» در پاسخ به این پرسش که کدام یک از شخصیتهایی که بازی کرده بیشتر در ذهن بچهها مانده است، گفت: من بالای ۱۵ سال برای کودکان کار کرده و در مجموعههای پرطرفداری مانند «عمو پورنگ»، «دوقلوها»، «هتل بسیار بسیار عجیب» و ... بازی کردهام. همواره مخاطبان کودک واکنش خوبی به من داشتهاند و ابراز علاقه کودکان بسیار لذتبخش است، زیرا حس آنها واقعی است. ممکن است بزرگسالان از روی تعارف از ما تعریف کنند، اما اگر کودکان از چیزی خوششان نیاید، صادقانه میگویند. اکران مردمی «سفر به لیمونیا» نیز در همین راستا تجربه ارزشمندی برای من بود زیرا میدیدم که بچهها با فیلم ارتباط برقرار کردهاند و حس خوشایندی برایم داشت.
وی ادامه داد: در حوزه دوبله بچهها بیشتر شخصیت «پاتریک» در «باب اسفنجی» را از من دوست دارند و در بازیگری نیز بیشتر کاراکترهای «عمو پورنگ» و «دوقلوها» برایشان خاطرهانگیز است. همچنین در مجموعه «لالایی» نیز نقشی داشتم که مورد توجه قرار گرفت. در این چند سال، در مجموعههای طنز مختلفی نیز حضور داشتهام که دنیای خاص خود را دارند.
این بازیگر با اشاره به اینکه نظرات مخاطبان برای او همواره راهگشا بوده است، بیان کرد: ما در دنیایی زندگی میکنیم که فناوری و ارتباطات اجتماعی در بستر اینترنت بسیار نسبت به قدیم گسترده شده است؛ درحالیکه در نسل ما این امکانات بسیار محدود بود. به همین دلیل، هوش و درک کودکان امروز تفاوت زیادی با گذشته دارد و نمیتوان هر خوراک فرهنگیای را به آنها تحمیل کرد. سعی من بر این است که خود را با ویژگیهای کودکان امروز وفق دهم و از آنها فاصله نگیرم. به همین دلیل با فرزندان خود رابطه نزدیکی دارم و با همسالانشان نیز ارتباط برقرار میکنم تا دنیای آنها را بهتر درک کنم.
شفیعی در پایان عنوان کرد: امیدوارم اکران «سفر به لیمونیا» در شرایط کنونی موجب شود کودکان از دیدن فیلم لذت ببرند و اندکی از فضای پرتنش پیرامون خود فاصله بگیرند.
«سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود.
بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: کمال مقدم، تهیهکننده: محسن مسافرچی، نویسندگان: محمدرضا شیرخانلو و مجید حاتمی، مجری طرح: ریحانه بوالحسنی، جانشین تهیهکننده: محمدجواد سیانکی، سرمایهگذار: سروش مالمیر، مدیر فیلمبرداری: مهدی حبیبی، مدیر صدابرداری: اسماعیل امینی، تدوین و جلوههای ویژه: مهران نوظهور، طراح گریم: شادی حشمتی، طراح لباس: بهاره قهرمانی، طراح صحنه: رضا سلیمانی، مدیر صحنه: امیرمحمد شیرخانلو، مدیر برنامهریزی و کارگردانی: سجاد رعیت، برنامهریز: ملینا تقوی، دستیار اول کارگردان: حسین کیانیان، مدیر تولید: آریا خمسه، عکاس: صالح رحمتپیشه، منشی صحنه: شقایق صادق، آهنگساز: ابوالفضل قاسم شیرازی، خواننده: علی شیرازی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، طراح پوستر: بیتا خورشیدی، ساخت تیزر: محمد واحد، پخش: مؤسسه سینمایی راه عرفان با مدیریت عرفان مسافرچی، انتخاب بازیگر: مؤسسه بازیگری سینمایی مشتاقان.
