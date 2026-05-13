واکنش شدیداللحن حماس به یورش وزیر صهیونیست به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که یورش «یتسحاق فسرلاوف» وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی به صحن‌های مسجد الاقصی، ترجمه عملی سیاست‌های این رژیم برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی و شهر قدس و تثبیت تعرض‌های رسمی شهرک‌نشینان به ‌عنوان یک واقعیت تحمیلی است.

حماس تاکید کرد که این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از هشدارها، قطعنامه‌ها و درخواست‌های بین‌المللی توجهی ندارد.

در این بیانیه آمده است که یورش‌های مکرر و فزاینده به مسجد الاقصی با سیاست‌های سرکوبگرانه علیه ساکنان قدس همراه شده و شامل بازداشت و تبعید نگهبانان و پاسداران از مسجد الاقصی با هدف خالی کردن این مکان مقدس از حامیان مردمی آن است؛ اقدامی که در راستای گسترش سیطره اشغالگران و فراهم‌کردن زمینه برای تعرض شهرک‌نشینان انجام می‌شود.

حماس تصریح کرد که رژیم صهیونیستی هرگز نخواهد توانست معادلات جدیدی را بر مسجد الاقصی تحمیل کرده یا هویت اسلامی آن را تغییر دهد و ملت فلسطین از حقوق و مقدسات خود چشم‌پوشی نخواهد کرد.

این جنبش همچنین از ملت‌های عربی و اسلامی خواست همه اشکال حمایت و پشتیبانی از مسئله قدس و مسجد الاقصی را افزایش دهند.

حماس در پایان از فلسطینیان ساکن قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست حضور خود در مسجد الاقصی و اطراف آن را تقویت کرده و با طرح‌های رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان مقابله کنند.