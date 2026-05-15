رستمی: سفر رهبر شهید به کردستان نگاه امنیتی به منطقه را برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که با حضور گسترده نمازگزاران در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، به بیان مهم‌ترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و دینی پرداخت و با گرامیداشت یاد و خاطره سفر تاریخی رهبر شهید آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی به کردستان، اظهار کرد: این سفر که در ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ انجام شد، نقطه عطفی در تاریخ استان رقم زد و شور و شوق وصف‌ناپذیری در دل مردم کردستان ایجاد کرد.

وی افزود: رهبر شهید با نگاه بلند خود، نگاه صرفاً امنیتی به منطقه را برداشتند و توسعه و پیشرفت را برای استان به ارمغان آوردند. این سفر تاریخی باعث تقویت هرچه بیشتر اخوت و وحدت بین برادران اهل سنت و تشیع شد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها با محکومیت جنایات مستکبران جهانی، تصریح کرد: امروز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش، امنیت جامعه بشری را به شدت دچار خدشه کرده‌اند.

وی افزود: این رژیم غاصب با حمایت کشورهای مدعی حقوق بشر، هر روز جنایات تازه‌ای را علیه مردم مظلوم فلسطین مرتکب می‌شود.

امام جمعه سنندج ابراز امیدواری کرد: صلح و امنیت پایدار هرچه زودتر جهان را فرا گیرد و ملت‌های مظلوم جهان از چنگال استکبار نجات یابند.

تقدیر از نیروهای نظامی در جنگ تحمیلی سوم

وی در ادامه با اشاره به ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، از خدمات جانانه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تقدیر کرد و گفت: این عزیزان با جانفشانی‌های خود، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند.

امام جمعه سنندج همچنین از تلاش‌های مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی می‌کنیم.

ماموستا رستمی همچنین بر لزوم تلاش بیشتر دولت برای کنترل تورم و معیشت مردم تأکید کرد و خواستار اقدامات جدی در این حوزه شد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها بر لزوم توجه مردم به مقوله سلامت تأکید کرد و هشدار داد: جامعه‌ای که سلامت آن به مخاطره بیفتد، توان پیشرفت و توسعه را نخواهد داشت.

وی با اشاره به ابعاد مختلف عبادات، خاطرنشان کرد: در عباداتی همچون نماز، ورزش و سلامتی نیز نهفته است بنابراین همه مردم باید به حفظ سلامت جسم و روح و انجام فعالیت‌های ورزشی توجه ویژه داشته باشند.