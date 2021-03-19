امنیت و عزت کشور مرهون جانفشانی ایثارگران و جانبازان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با تبریک سال نو شمسی و ایام ماه شعبان اظهار کرد: بهار فصل رویش و زنده شدن بوده و امیدواریم که در سال جدید شاهد مهار ویروس کرونا و رفع مشکلات مردم در این خصوص باشیم.

وی افزود: در سال گذشته مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلات و سختی‌های بسیاری مواجه شدند که امیدواریم در سال جدید این مشکلات کاهش یابد.

ماموستا رستمی اظهار داشت: قدردان تلاش‌های بی وقفه کادر درمانی در دوران کرونایی هستیم چرا که آنان با ایثار و فداکاری مدافع سلامت جامعه شدند.

امام جمعه سنندج با اشاره به سالگرد ولادت امام حسین (ع) به عنوان روز پاسدار و سالگرد ولادت حضرت ابوالفضل عباس (ع) به عنوان روز جانباز اظهار کرد: امنیت و عزت جامعه مرهون جانفشانی ها و ایثارگری‌های نیروهای نظامی کشور از جمله سپاهیان سرفراز است.

وی افزود: جانبازان و ایثارگران والامقام از وجود خویش گذشته‌اند تا برای هموطنانشان امنیت و آرامش به ارمغان آورند لذا همه ما باید همیشه قدردان این عزیزان باشیم.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تضمین کننده عزت و اقتدار ماست و باید در این خصوص همه ما احساس مسئولیت کنیم.

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌های این هفته بر ضرورت علم آموزی در اسلام اشاره کرد و گفت: آشنایی مسلمانان با علوم و فنون روز از جمله مواردی است که می‌تواند دست دشمنان را از کشورهای اسلامی کوتاه کند.

ماموستا رستمی در پایان خطبه‌های این هفته از امنیت به عنوان نعمتی بزرگ یاد کرد که خداوند متعال به مردم ایران ارزانی داشته است و از نمازگزاران خواست که نسبت به این نعمت الهی شکرگذار باشند.