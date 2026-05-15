  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

رستمی: تجمعات شبانه و پیاده‌روی اربعین امتداد بصیرت حسینی است

رستمی: تجمعات شبانه و پیاده‌روی اربعین امتداد بصیرت حسینی است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: تجمعات شبانه در کشور و پیاده‌روی اربعین، امتداد بصیرت، شجاعت و غیرت دینی است که مردم از مکتب امام حسین (ع) آموخته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر جمعه در جلسه هماهنگی ستاد اربعین خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، تجمعات شبانه در بجنورد و سراسر کشور و در ادامه آن پیاده‌روی اربعین را «مردم محور» دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: این گردهمایی‌ها در امتداد بصیرت، شجاعت و غیرت دینی است که مردم از مکتب امام حسین (ع) آموخته‌اند.

رستمی با اشاره به اینکه ستاد اربعین خراسان شمالی آمادگی کامل برای اعزام زائران کربلای معلی را دارد، افزود: کمیته‌های زیرمجموعه ستاد باید برنامه‌ریزی مطلوبی برای برگزاری باشکوه این مراسم داشته باشند.

وی عملکرد ستاد اربعین خراسان شمالی در سال گذشته را مطلوب ارزیابی و تأکید کرد: برخی نقاط ضعف باید شناسایی و برای امسال برطرف شوند تا مردم به راحتی سفر اربعین را تجربه کنند.

رستمی از تمام دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به اجرای مصوبات ستاد اربعین اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 6830737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها