به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر جمعه در جلسه هماهنگی ستاد اربعین خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، تجمعات شبانه در بجنورد و سراسر کشور و در ادامه آن پیادهروی اربعین را «مردم محور» دانست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: این گردهماییها در امتداد بصیرت، شجاعت و غیرت دینی است که مردم از مکتب امام حسین (ع) آموختهاند.
رستمی با اشاره به اینکه ستاد اربعین خراسان شمالی آمادگی کامل برای اعزام زائران کربلای معلی را دارد، افزود: کمیتههای زیرمجموعه ستاد باید برنامهریزی مطلوبی برای برگزاری باشکوه این مراسم داشته باشند.
وی عملکرد ستاد اربعین خراسان شمالی در سال گذشته را مطلوب ارزیابی و تأکید کرد: برخی نقاط ضعف باید شناسایی و برای امسال برطرف شوند تا مردم به راحتی سفر اربعین را تجربه کنند.
رستمی از تمام دستگاههای اجرایی خواست نسبت به اجرای مصوبات ستاد اربعین اهتمام جدی داشته باشند.
