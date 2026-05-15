به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه این هفته سرپلذهاب، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی و تبیین مفهوم ایمان از دیدگاه امام رضا (ع) اظهار کرد: ایمان پیوندی قلبی، اقرار زبانی و عمل با جوارح است که ریشه اصلی آن در شناخت عمیق و آگاهی نهفته است؛ چرا که اگر علم و اعتقاد صحیح نباشد، ایمان در مواجهه با حوادث و شبهات دچار تزلزل و فروپاشی میشود.
وی با استناد به کلام امام باقر (ع)، کمال انسانی را در گرو «تفقّه در دین» دانست و افزود: والدین نباید تنها بر آموزشهای دنیوی فرزندان متمرکز شوند. تربیت دینی و آشنایی با حلال و حرام الهی یک وظیفه شرعی است و حضور جوانان مستعد در حوزههای علمیه به عنوان سنگر دفاع از عقاید حق، مصداق جهاد کبیر و زمینهساز سعادت دنیا و آخرت است.
الگوگیری از مدیریت انقلابی شهید رئیسی
خطیب جمعه سرپلذهاب با گرامیداشت یاد امام جواد (ع) و تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)، به دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی الگوی تراز کارگزار نظام اسلامی بود که صندلی ریاست را تنها وسیلهای برای خدمت به محرومان میدانست. سادهزیستی خانواده ایشان و مجاهدت بیوقفهاش در میان مردم، باید سرلوحه تمامی مسئولان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: شهید رئیسی همواره خود را سپر انقلاب و مردم قرار میداد و هیچگاه مسئولیتها را به دوش دیگران نمیانداخت. این شهید عزیز ثابت کرد که هر حرکت علمی، فرهنگی و عمرانی در نظام اسلامی یک عبادت بزرگ است و مدیران باید با همین روحیه صادقانه برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی جامعه قدم بردارند.
هشدار نسبت به بحران جمعیت و آتشسوزی مزارع
حجتالاسلام ساداتی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جمعیتی شهرستان سرپلذهاب، آمارهای موجود را تکاندهنده خواند و بیان داشت: وجود ۸۱۵ زوج نابارور و ۳ هزار و ۸۳۴ خانواده تکفرزند در شهرستان ما یک هشدار جدی است. متأسفانه آمار موالید سال گذشته نسبت به سال قبل ۱۰۰ مورد کاهش یافته است که این روند با دغدغههای رهبر شهید انقلاب در تضاد است.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سالمندی شهرستان به بالای ۱۳ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: ما تنها یک پنجره جمعیتی سه ساله برای جبران این وضعیت داریم و مسئولان باید با تغییر سبک زندگی و برنامهریزی دقیق، مانع از بحران شوند. همچنین با توجه به گرمای هوا و پوشش گیاهی مناسب امسال، از کشاورزان و نهادهای امدادی تقاضا داریم با تجهیز امکانات آتشنشانی، از وقوع حریق در مزارع و منابع غذایی کشور پیشگیری کنند.
