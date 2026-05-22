به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل ذهاب با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: ایمان واقعی زمانی شکل می‌گیرد که انسان علاوه بر باور قلبی، در گفتار و رفتار نیز پایبندی خود به ارزش‌های دینی را نشان دهد.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) افزود: ایمان تنها یک باور درونی نیست، بلکه باید در عمل، رفتار و گفتار انسان نیز نمایان باشد و مؤمن واقعی کسی است که آموزه‌های دینی را در زندگی روزمره خود اجرا کند.

امام جمعه سرپل ذهاب ادامه داد: در دوران کنونی که شبهات و هجمه‌های فکری فراوان شده، تبیین صحیح معارف دینی و انتقال درست مفاهیم اعتقادی به جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و اهل ایمان باید با منطق، اخلاق و استدلال از باورهای خود دفاع کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر نقش بیان و رسانه در هدایت افکار عمومی تصریح کرد: انسان با سخن خود می‌تواند امید، محبت و هدایت را در جامعه گسترش دهد و یا برعکس، زمینه اختلاف و ناامیدی را فراهم کند، از همین رو شیوه سخن گفتن و تبیین مسائل دینی بسیار مهم است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) گفت: حرکت در مسیر تقوا، مهم‌ترین عامل حفظ سرمایه‌های معنوی و نجات انسان از خسارت و نابودی است.

امام جمعه سرپل ذهاب با اشاره به شرایط کشور و جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: دشمن امروز تنها در میدان نظامی فعالیت نمی‌کند، بلکه با استفاده همزمان از ابزارهای رسانه‌ای، روانی، سیاسی و اقتصادی به دنبال ایجاد فشار بر ملت ایران است.

وی افزود: در چنین شرایطی همه مردم وظیفه دارند در میدان حضور داشته باشند و نقش خود را در حمایت از کشور، نظام اسلامی و جبهه مقاومت ایفا کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی حضور مردم در صحنه را یک ضرورت راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: حتی در زمان آتش‌بس یا کاهش درگیری‌های نظامی نیز نباید تصور کرد که دشمن دست از اقدامات خود برداشته، چرا که بخش مهمی از جنگ امروز در حوزه رسانه و افکار عمومی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی بیان کرد: هرگونه دامن زدن به اختلافات داخلی و ایجاد تفرقه، خواسته دشمنان است و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند.

امام جمعه سرپل ذهاب همچنین نسبت به تأثیر رسانه‌های معاند هشدار داد و گفت: رسانه‌های وابسته به دشمن با بزرگ‌نمایی مشکلات و تحریف واقعیت‌ها تلاش می‌کنند روحیه مردم را تضعیف کنند و جامعه را دچار اضطراب و ناامیدی سازند.

وی ادامه داد: ملت ایران باید با هوشیاری، اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های بیگانه را با دقت و بدبینی بررسی کنند و اجازه ندهند فضای روانی جامعه تحت تأثیر عملیات رسانه‌ای دشمن قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی و افزایش هزینه‌های مسکن افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند همدلی، گذشت و مواسات مؤمنانه است و کسانی که توانایی بیشتری دارند باید در کنار اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار گیرند.

وی از برخی افزایش‌های غیرمتعارف در نرخ اجاره‌بها انتقاد کرد و گفت: رعایت انصاف و کمک به خانواده‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، یک وظیفه دینی و اجتماعی است و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

امام جمعه سرپل ذهاب همچنین با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی، وی را مدیری مردمی و انقلابی توصیف کرد و اظهار داشت: شهید رئیسی نمونه‌ای از یک مسئول متعهد و خدمتگزار بود که با روحیه جهادی در مسیر خدمت به مردم حرکت می‌کرد.

وی در پایان با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر تأکید کرد: پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس نتیجه ایمان، توکل به خداوند، ایستادگی و مقاومت بود و امروز نیز همین روحیه می‌تواند کشور را از مشکلات و تهدیدها عبور دهد.