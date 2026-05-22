  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

امام جمعه سرپل ذهاب: حضور مردم در میدان نقشه دشمن را خنثی می‌کند

امام جمعه سرپل ذهاب: حضور مردم در میدان نقشه دشمن را خنثی می‌کند

کرمانشاه - امام جمعه سرپل ذهاب گفت: در شرایط جنگ ترکیبی، حفظ وحدت ملی و حضور مستمر مردم در صحنه مهم‌ترین راه مقابله با دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل ذهاب با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: ایمان واقعی زمانی شکل می‌گیرد که انسان علاوه بر باور قلبی، در گفتار و رفتار نیز پایبندی خود به ارزش‌های دینی را نشان دهد.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) افزود: ایمان تنها یک باور درونی نیست، بلکه باید در عمل، رفتار و گفتار انسان نیز نمایان باشد و مؤمن واقعی کسی است که آموزه‌های دینی را در زندگی روزمره خود اجرا کند.

امام جمعه سرپل ذهاب ادامه داد: در دوران کنونی که شبهات و هجمه‌های فکری فراوان شده، تبیین صحیح معارف دینی و انتقال درست مفاهیم اعتقادی به جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و اهل ایمان باید با منطق، اخلاق و استدلال از باورهای خود دفاع کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر نقش بیان و رسانه در هدایت افکار عمومی تصریح کرد: انسان با سخن خود می‌تواند امید، محبت و هدایت را در جامعه گسترش دهد و یا برعکس، زمینه اختلاف و ناامیدی را فراهم کند، از همین رو شیوه سخن گفتن و تبیین مسائل دینی بسیار مهم است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) گفت: حرکت در مسیر تقوا، مهم‌ترین عامل حفظ سرمایه‌های معنوی و نجات انسان از خسارت و نابودی است.

امام جمعه سرپل ذهاب با اشاره به شرایط کشور و جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: دشمن امروز تنها در میدان نظامی فعالیت نمی‌کند، بلکه با استفاده همزمان از ابزارهای رسانه‌ای، روانی، سیاسی و اقتصادی به دنبال ایجاد فشار بر ملت ایران است.

وی افزود: در چنین شرایطی همه مردم وظیفه دارند در میدان حضور داشته باشند و نقش خود را در حمایت از کشور، نظام اسلامی و جبهه مقاومت ایفا کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی حضور مردم در صحنه را یک ضرورت راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: حتی در زمان آتش‌بس یا کاهش درگیری‌های نظامی نیز نباید تصور کرد که دشمن دست از اقدامات خود برداشته، چرا که بخش مهمی از جنگ امروز در حوزه رسانه و افکار عمومی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی بیان کرد: هرگونه دامن زدن به اختلافات داخلی و ایجاد تفرقه، خواسته دشمنان است و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند.

امام جمعه سرپل ذهاب همچنین نسبت به تأثیر رسانه‌های معاند هشدار داد و گفت: رسانه‌های وابسته به دشمن با بزرگ‌نمایی مشکلات و تحریف واقعیت‌ها تلاش می‌کنند روحیه مردم را تضعیف کنند و جامعه را دچار اضطراب و ناامیدی سازند.

وی ادامه داد: ملت ایران باید با هوشیاری، اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های بیگانه را با دقت و بدبینی بررسی کنند و اجازه ندهند فضای روانی جامعه تحت تأثیر عملیات رسانه‌ای دشمن قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی و افزایش هزینه‌های مسکن افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند همدلی، گذشت و مواسات مؤمنانه است و کسانی که توانایی بیشتری دارند باید در کنار اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار گیرند.

وی از برخی افزایش‌های غیرمتعارف در نرخ اجاره‌بها انتقاد کرد و گفت: رعایت انصاف و کمک به خانواده‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، یک وظیفه دینی و اجتماعی است و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

امام جمعه سرپل ذهاب همچنین با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی، وی را مدیری مردمی و انقلابی توصیف کرد و اظهار داشت: شهید رئیسی نمونه‌ای از یک مسئول متعهد و خدمتگزار بود که با روحیه جهادی در مسیر خدمت به مردم حرکت می‌کرد.

وی در پایان با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر تأکید کرد: پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس نتیجه ایمان، توکل به خداوند، ایستادگی و مقاومت بود و امروز نیز همین روحیه می‌تواند کشور را از مشکلات و تهدیدها عبور دهد.

کد مطلب 6837626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها