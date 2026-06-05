به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سرپلذهاب با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: حضور منسجم مومنان در میعادگاههای نماز جمعه، لبیکی رسا به فرمان پروردگار و اعلام آمادگی برای حضور در لشکر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) است.
وی با تبریک فرا رسیدن روز خانواده و تکریم جایگاه آن در مذهب تشیع تصریح کرد: ۲۵ ذیالحجه، سالروز نزول سوره مبارکه انسان در شأن اهلبیت عصمت و طهارت (ع) است؛ روزی که امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا (ع) با وجود نیاز خود، طعام افطارشان را به مسکین، یتیم و اسیر بخشیدند. بر اساس کلام نبوی، هیچ بنایی در اسلام محبوبتر و عظیمتر از تشکیل خانواده و ازدواج نیست؛ چرا که این نهاد مقدس، بستر بنیادین رشد معنوی، عاطفی و اخلاقی انسانها محسوب میشود.
امام جمعه سرپلذهاب با انتقاد از تفکرات گریز از مسئولیت در میان برخی جوانان به خبرنگار مهر گفت: روش پیامبر اکرم (ص) تشکیل خانواده و حضور در متن اجتماع بود و بهانههایی نظیر ترس از مسئولیت یا مشکلات اقتصادی نباید مانع از این سنت حسنه شود. سیره خانوادگی مولیالموحدین (ع) و بانوی دو عالم (س) بر پایه وفاق، محبت به فرزندان، احترام متقابل، عدم تبعیض بین دختر و پسر و تقسیم کار اصولی استوار بود که امروز باید به عنوان الگوی برتر به جامعه و خانوادهها معرفی شود.
وی در بخش دیگری از خطبهها با استناد به روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) در باب اهمیت تقوا تشریح کرد: امام کاظم (ع) فرمودند که دنیا دریایی عمیق است که انسانهای زیادی در آن غرق شدهاند و تنها کشتی نجات از چالشهای آن، تقوای الهی و ابزار داخل آن ایمان است. خدا را شاکریم که پرچم انقلاب اسلامی امروز به دست ولی فقیهی آگاه به زمان است و مکتب خامنهای عزیز در امتداد اسلام ناب و مکتب خمینی کبیر (ره) با محوریت قیام برای خدا پیش میرود.
حجتالاسلام ساداتی با تبیین بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون تحقیر استکبار جهانی افزود: دشمن خبیث به دست پرتوان نیروهای مسلح و سربازان ولایت در نبردهای نظامی و خیابانی شکست خورده و مفتضح شده است. اما امروز کید خود را بر دو نقطه «تابآوری مردم» و «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» متمرکز کرده و ابزار او کاشت بذر تردید، یأس، ترس و اختلاف است. ملت ایران به فرموده امام راحل ملت رمضان و شعارشان «هیهات منا الذله» است و هرگز تسلیم این جریان ترکیبی نخواهد شد.
وی خطاب به مدیران و اعضای شورای تأمین حاضر در مصلای نماز جمعه تاکید کرد: رهبر انقلاب فرمودند هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، نوعی کمک به دشمن است. مسئولان باید با حضور در بین مردم و پاسخگویی صادقانه به نیازهای آنان، دلگرمی و اتحاد ایجاد کرده و صداهای تفرقهافکن را در نطفه خنثی کنند.
امام جمعه سرپلذهاب در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ولایت امیرالمؤمنین (ع) را آنگونه که هست به دنیا معرفی کنیم، همگان زیر این پرچم جمع خواهند شد؛ لذا وظیفه داریم در تمام محلات و روستاهای شهرستان سرپلذهاب، پرچم معارف غدیر را دست بگیریم و در جهت تبیین اکمال دین کوشا باشیم.
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