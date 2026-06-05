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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

امام جمعه سرپل‌ذهاب: ترویج سبک زندگی اسلامی ضامن پایداری خانواده است

امام جمعه سرپل‌ذهاب: ترویج سبک زندگی اسلامی ضامن پایداری خانواده است

کرمانشاه - امام جمعه سرپل‌ذهاب با تاکید بر اهمیت نهاد خانواده در اسلام، ترویج سبک زندگی علوی و فاطمی را راهکار اصلی پایداری جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سرپل‌ذهاب با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: حضور منسجم مومنان در میعادگاه‌های نماز جمعه، لبیکی رسا به فرمان پروردگار و اعلام آمادگی برای حضور در لشکر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) است.

وی با تبریک فرا رسیدن روز خانواده و تکریم جایگاه آن در مذهب تشیع تصریح کرد: ۲۵ ذی‌الحجه، سالروز نزول سوره مبارکه انسان در شأن اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است؛ روزی که امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا (ع) با وجود نیاز خود، طعام افطارشان را به مسکین، یتیم و اسیر بخشیدند. بر اساس کلام نبوی، هیچ بنایی در اسلام محبوب‌تر و عظیم‌تر از تشکیل خانواده و ازدواج نیست؛ چرا که این نهاد مقدس، بستر بنیادین رشد معنوی، عاطفی و اخلاقی انسان‌ها محسوب می‌شود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با انتقاد از تفکرات گریز از مسئولیت در میان برخی جوانان به خبرنگار مهر گفت: روش پیامبر اکرم (ص) تشکیل خانواده و حضور در متن اجتماع بود و بهانه‌هایی نظیر ترس از مسئولیت یا مشکلات اقتصادی نباید مانع از این سنت حسنه شود. سیره خانوادگی مولی‌الموحدین (ع) و بانوی دو عالم (س) بر پایه وفاق، محبت به فرزندان، احترام متقابل، عدم تبعیض بین دختر و پسر و تقسیم کار اصولی استوار بود که امروز باید به عنوان الگوی برتر به جامعه و خانواده‌ها معرفی شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با استناد به روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) در باب اهمیت تقوا تشریح کرد: امام کاظم (ع) فرمودند که دنیا دریایی عمیق است که انسان‌های زیادی در آن غرق شده‌اند و تنها کشتی نجات از چالش‌های آن، تقوای الهی و ابزار داخل آن ایمان است. خدا را شاکریم که پرچم انقلاب اسلامی امروز به دست ولی فقیهی آگاه به زمان است و مکتب خامنه‌ای عزیز در امتداد اسلام ناب و مکتب خمینی کبیر (ره) با محوریت قیام برای خدا پیش می‌رود.

حجت‌الاسلام ساداتی با تبیین بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون تحقیر استکبار جهانی افزود: دشمن خبیث به دست پرتوان نیروهای مسلح و سربازان ولایت در نبردهای نظامی و خیابانی شکست خورده و مفتضح شده است. اما امروز کید خود را بر دو نقطه «تاب‌آوری مردم» و «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» متمرکز کرده و ابزار او کاشت بذر تردید، یأس، ترس و اختلاف است. ملت ایران به فرموده امام راحل ملت رمضان و شعارشان «هیهات منا الذله» است و هرگز تسلیم این جریان ترکیبی نخواهد شد.

وی خطاب به مدیران و اعضای شورای تأمین حاضر در مصلای نماز جمعه تاکید کرد: رهبر انقلاب فرمودند هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، نوعی کمک به دشمن است. مسئولان باید با حضور در بین مردم و پاسخگویی صادقانه به نیازهای آنان، دلگرمی و اتحاد ایجاد کرده و صداهای تفرقه‌افکن را در نطفه خنثی کنند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ولایت امیرالمؤمنین (ع) را آن‌گونه که هست به دنیا معرفی کنیم، همگان زیر این پرچم جمع خواهند شد؛ لذا وظیفه داریم در تمام محلات و روستاهای شهرستان سرپل‌ذهاب، پرچم معارف غدیر را دست بگیریم و در جهت تبیین اکمال دین کوشا باشیم.

کد مطلب 6850902

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