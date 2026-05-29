به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سرپل‌ذهاب، با اشاره به مسائل روز و مناسبت‌های پیش رو، به تشریح اهمیت همبستگی در جامعه پرداخت و اظهار داشت: دشمنان قسم‌خورده نظام پس از ناکامی و شکست در میدان تقابل و رویارویی مستقیم، اکنون تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا به‌دنبال ایجاد تفرقه و شکاف اجتماعی در جامعه اسلامی باشند.

هشدار نسبت به فعالیت کافه‌های فاقد نظارت فرهنگی

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات، به آسیب‌شناسی فضای فرهنگی جامعه پرداخت و نسبت به فعالیت برخی مراکز و کافه‌های فاقد نظارت فرهنگی هشدار جدی داد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در همین راستا بر لزوم هوشیاری جامعه تأکید کرد و افزود: توجه ویژه خانواده‌ها به رفتار فرزندان و همچنین ورود جدی دستگاه‌های مسئول متولی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و صیانت از جوانان در برابر این ناهنجاری‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

جمهوری اسلامی؛ احیاگر فرهنگ ولایت در دوران معاصر

حجت‌الاسلام ساداتی همچنین با گرامیداشت فرارسیدن ایام پربرکت دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، به تبیین جایگاه این واقعه تاریخی پرداخت و فرهنگ غدیر را محور اصلی و بنیادین شکل‌گیری انقلاب اسلامی و مقاومت خستگی‌ناپذیر ملت ایران دانست.

وی تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حقیقت احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) و بسط‌دهنده فرهنگ ولایت در دوران معاصر است که پرچم غدیر را در جهان برافراشته نگه داشته است.

اختلاف‌نظرها نباید به تنازع کشیده شود

خطیب جمعه سرپل‌ذهاب در پایان سخنان خود، وحدت، انسجام و همدلی آحاد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: وجود اختلاف‌نظرهای کارشناسی در مسائل مختلف امری طبیعی است، اما این اختلاف‌نظرها هرگز نباید به نزاع و تفرقه در جامعه تبدیل شود؛ بلکه تمامی جریان‌های وفادار به انقلاب اسلامی و نظام باید با همدلی و برادری برای اقتدار، عزت و سربلندی روزافزون ایران اسلامی در کنار یکدیگر باشند.