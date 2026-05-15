۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

کشف ۵۰ رأس دام قاچاق در فریدن

فریدن - فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از کشف و ضبط ۵۰ رأس احشام قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : مأموران ایست‌ و بازرسی فریدن هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی حامل احشام مشکوک شدند و پس از بازرسی، تعداد ۵۰ رأس دام قاچاق را کشف و توقیف کردند.

وی ارزش احشام مکشوفه را حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در این رابطه خودرو حامل احشام توقیف و یک فرد متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی فریدن با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق افزود : پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه در حوزه قاچاق دام که امنیت اقتصادی را تهدید کند، به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

