  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

مرگ وکیل بیرجندی در حادثه خانوادگی / همسرش به پلیس معرفی شد

بیرجند- رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از جان باختن یک وکیل دادگستری در بیرجند بر اثر برخورد خودرو در جریان یک مشاجره خانوادگی خبر داد و گفت: پرونده با دستور فوری قضایی در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: «ه.گ» وکیل دادگستری، در جریان یک مشاجره خانوادگی هنگام پیاده شدن از خودرو، توسط همسرش زیر گرفته شد.

وی افزود: این فرد پس از وقوع حادثه به مرکز درمانی منتقل شد اما با وجود تلاش کادر درمان، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه بیان کرد: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، پرونده در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم با دادستانی مرکز استان انجام شد.

در همین راستا، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز گفت: پس از گزارش حادثه، دستور فوری برای انجام تحقیقات و بازداشت متهم صادر شد و بررسی‌های اولیه توسط ضابطان قضایی آغاز شد.

وی افزود: متهم ظهر امروز ۲۵ اردیبهشت، خود را به پلیس معرفی کرده و تحقیقات درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: این پرونده با دقت و سرعت در حال رسیدگی است و نتایج نهایی تحقیقات و تصمیمات قضایی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      10 1
      پاسخ
      بابا این قانون ضدزن تفاضل دیه رو لغو کنید. جان زنان ایرانی در خطره
      • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
        0 3
        حکم شرع تو می تونی لغوش کنی خدا دستور داده دیه مرد دوبرابر یا بیشتر از زن باشه چون مرد نان اور خانواده و مرگش ضربه شدیدی به خانواده میزن

