امام جمعه عسلویه: فرمانداری ویژه برای این شهرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبه های نماز جمعه عسلویه با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام جواد (ع) اظهار کرد: امام جواد(ع) می فرمایند: انسان سه ارتباط ارتباط با خدا، با مردم و خودش نیاز دارد.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه جهاد حضور در خیابان‌ها نشانه پیروزی ملت ایران در جنگ اراده‌ها است ،افزود: انقلاب اسلامی حلقه اتصال پنج گام تمدن الهی (بعثت، غدیر، عاشورا، هجرت رضوی، ظهور) است.

وی گفت: هنر امام راحل و امام شهیدمان ایجاد «انفتاح عظیم» در این مسیر بود که در برگیرنده فتح باب انواع جهاد (جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد افضل، جهاد کبیر، جهاد اعظم، جهاد حضور (تجمعات خیابانی) و جهاد تبیین است.

وی گفت: رمز پیروزی ملت ایران عبارت اتحاد با محوریت ولایت، حضور در صحنه و صرفه‌جویی است و جامعه‌ای که در آن مواسات باشد، جامعه‌ای زنده، گرم، و مقاوم است، مواسات رمز ماندگاری و عزت یک جامعه است.

وی از مجاهدت مردم،سپاه ،بسیج ، انتظامی و امنیتی به ویژه در این ایام تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه جنگ فرسایشی در تنگه هرمز به نفع ایران است، گفت: مدیران آرامکو عربستان (بزرگترین صادرکننده نفت جهان) و تحلیل‌های آژانس بین‌المللی انرژی به صراحت اعلام کرده‌اند که جهان خود را برای «بزرگترین شوک انرژی تاریخ» آماده کند. علت این هشدار نه کاهش تولید داوطلبانه، بلکه ترکیبی از کاهش ذخایر استراتژیک نفت در کشورهای مصرف‌کننده (به ویژه آمریکا) است.

وی با گرامیداشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گفت: شاهنامه سند ملکی زبان فارسی است ، با این اثر گرانسنگ زبان فارسی از یک گویش محلی به یک زبان تمدن ساز تبدیل شد .

وی اضافه کرد: فارسی زبان مقاومت و وحدت است و این زبان درحمله مغول مانع فروپاشی ایران شد.

ضرورت تاب‌آوری و مدیریت هوشمندانه در جنگ اقتصادی

امام جمعه عسلویه گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر صحنه‌ رویارویی با یکی از پیچیده‌ترین و تمام‌عیارترین نمونه‌های «جنگ اقتصادی» مدرن بوده است.

وی بر لزوم مجاهدت مردم ومسئولین در جنگ اقتصادی ومعیشتی تاکید کرد و افزود: مسئولان هوشمندانه بازار را کنترل مدیریت ونظارت وبه اشد صورت با متخلفین ومحتکرین برخورد شدید،شفاف ودرس آموز داشته باشند و مردم در جبهه صرفه جویی همت مضاعف کنند.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی نهادینه و عملیاتی شود و ظرفیت مردم همراه با برون گرایی وتعامل هوشمندانه با جهان استفاده شود.

قداست نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت به آن

امام جمعه عسلویه با گرامیداشت دومین سالروز شهادت شهید رئیسی و شهدای همراه بزرگداشت شهدای خدمت گفت: سیره شهید رئیسی یادآور قداست نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت به آن است.

وی اضافه کرد: امروز اگر روش مسئولین منطبق با این سیره نورانی والهی باشد موفق خواهند بود.

وی به رهنمودهای امام شهید درباره اهمیت خدمت به نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: خدمت به انقلاب، افتخاری که در خواب هم نمی‌دیدیم، فرصت خدمت به نظام، نعمتی بزرگ الهی و هر حرکت علمی، فرهنگی و عمرانی در نظام اسلامی، عبادت است از این رهنمودهای گرانبها است.

تاکیده ویژه بر صرفه جویی انرژی برای مردم در جهاد اقتصادی

وی با اشاره به مشکل این روزها در بحث بنزین گفت:،مسئولین محترم پیگیر رفع این مشکل هستند طبیعی است با توجه حضور صنایع نیروی کار در کنار ساکنین شهرستان می بایست بسیار منظم وبا تدبیر و منطبق با واقعیت سهمیه وکارت در نظر گرفته شود.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: از مردم هم انتظار داریم نگاه ها متفاوت با قبلا باشد وخودشان مصرف را پایین بیاورند وصرفه جویی کنند وکنترل کنند همانطور که مردم ارکان اصلی میدان هستند تا الان هم سنگ تمام گذاشتند این موارد هم مدیریت نمایند ان شا الله عبور خواهیم ومشکل حاد نیست.

فرمانداری ویژه

وی گفت: مطالبه ای داشتیم چون وجود آن در مدیریت این روزها با توجه به گستردگی حجم امور در این شهرستان ویژه محسوس وبرای همه تصمیم گیران قابل پذیرش است تکرار می کنیم .

وی گفت: لزوم مدیریت چند جانبه ومتفاوت با خیلی از مناطق وجود دارد و برای سهولت وافزایش توان پیشبرد امور تحقق این مهم ضروری است هر چند مسئولین ، فرماندار و همکاران ایشان بیش از توان به وظیفه خود عمل کردند و موفق بوده وهستند ولی ضرورت وجود این بازوی چند وجهی روشن است.

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

وی بیان کرد: روابط عمومی در سازمان یعنی اعتماد سازی وتبدیل دارایی فیزیکی به سرمایه اجتماعی است و از همه روابط عمومی ادارات،نهادها، صنایع ومجموعه های مردم نهاد تقدیر وتشکر می کنم.

وی با تبریک سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) و حضرت زهرا سلام الله علیها گفت: این پیوند آسمانی الگویی کامل برای نسل جوان است وهمه در شکل گیری ازدواج های آسان ،آگاهانه ،به موقع وپایدار به جوانان کمک کنند.

روز ملی جمعیت

امام جمعه عسلویه گفت: افزایش و جوان سازی جمعیت از نان شب برای کشور ما واجب تر است و در بحث فرزند آوری نهادهای حمایت ومربوطه تکلیف سختی در حمایت وهم افزایی یکدیگر دارند.

وی افزود: هفته سلامت فرصتی برای دقت نظر وپایش سلامت عمومی است و از تلاش های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ومتولیان مربوطه در حوزه سلامت وخیرین این حوزه و شبکه بهداشت شهرستان بویژه همه مجاهدان عرصه بهداشت درمان در این جنگ تقدیر می کنم.

