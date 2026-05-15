دختران هندبال ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران که هم‌اکنون در کشور قزاقستان حضور دارد، در ادامه بازی‌های خود در مسابقات قهرمانی آسیا، امروز (جمعه ۲۵ اردیبهشت) رو در روی قرقیزستان قرار گرفت و با ارائه نمایشی قابل قبول، ۴۴-۱۶ حریف خود را از پیش رو برداشت.



با این پیروزی ملی‌پوشان کشورمان به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند و باید در ادامه رقابت ها مقابل یکی از قدرت های برتر آسیا بایستند.



تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران باید در مرحله نیمه‌نهایی، پس‌فردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) با برنده دیدار قزاقستان و چین مسابقه بدهد.