میزبانی پرافتخارترین تیم جهان از تیم ملی والیبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار میشود.
در همین راستا تیم ملی والیبال مردان ایران تمرینات آماده سازی خود را از روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز کرده است.
پس از اخذ امتیاز برای تیم ملی زنان کشورمان، مذاکرات و جلسات سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال به عنوان عضو کمیسیون توسعه و توانمندسازی FIVB با فابیو رئیس فدراسیون جهانی و استیو توتو رئیس کمیسیون توسعه فدراسیون جهانی والیبال درخصوص بهرهمندی تیم ملی مردان ایران از امکانات و حمایتهای فدراسیون جهانی در نقاط مختلف جهان ادامه یافت و فدراسیون والیبال برزیل با ارسال نامهای از تیم ملی والیبال کشورمان جهت برگزاری یک اردوی تدارکاتی دعوت کرد.
بدین ترتیب با حمایت و پیگیری FIVB و موافقت روبرتو پیاتزا، فدراسیون والیبال ایران این دعوت را پذیرفت و اردوی تیم ملی والیبال ایران از تاریخ دهم تا هفدهم خردادماه به همراه دو دیدار تدارکاتی در کمپ ویژه تیمهای ملی والیبال برزیل برگزار میکند.
بر این اساس تیم ملی والیبال کشورمان اردوی آمادگی خود در برزیل را پیش از هفته نخست لیگ ملتها و از یازدهم خردادماه در شهر سوکوآرا در کمپ تیمهای ملی والیبال برزیل آغاز خواهد کرد و پس از برگزاری آخرین مرحله تمرینات آمادهسازی خود و دو دیدار دوستانه در تاریخهای ۱۲ و ۱۴ خرداد مقابل تیم ملی برزیل از تاریخ ۱۹ خردادماه به شهر برزیلیا، محل برگزاری مسابقات هفته نخست می رود و در نخستین مسابقه به مصاف میزبان این رقابتها یعنی تیم ملی برزیل خواهد رفت.
تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میرود.
