ضرورت اصلاح اشکالات طرح جامع ابلاغی شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاتی، در حاشیه نشست کمیسیون مذکور در رابطه بابررسی مشکلات طرح جامع شهرکرد که با حضور اعضا و کارشناسان برگزار شد، بر ضرورت رفع نواقص این طرح تأکید کرد.

بیاتی با اشاره به اینکه طرح جامع فعلی حتی با وضعیت موجود شهر همخوانی ندارد، اظهار داشت:هدف ما این است که در وهله اول با شناسایی دقیق چالش‌ها و انتقال آن‌ها به اداره کل راه و شهرسازی و مشاور وطی مراحل تدقیق،ورفع اشکالات وسپس ارائه پیشنهادات اجرایی بهتر،خدمات‌رسانی به شهروندان را بهینه ومنطبق بر نیاز شهر و شهروندان کنیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شهرکرد تصریح کرد: یکی از جدی‌ترین مشکلات، مغایرت کاربری‌های تعیین‌شده در طرح جامع با وضعیت موجود پهنه ها و عرصه هاست. این مسأله باعث ایجاد بن‌بست در انجام امور جاری شهروندان ازجمله صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان‌کار برای بسیاری ازانان شده است که باید در طرح تدقیق وتفصیلی به‌طور ویژه اصلاح شود.

بیاتی به موضوع کیفیت و عرض معابر اشاره کرد و افزود: تغییر ضوابط جدید نسبت به گذشته و ایجاد دوگانگی قدیم وجدیددر اجرا، مشکلاتی را در شبکه معابر ایجاد کرده است. تلاش ما بر این است که با اصلاح این ضوابط، از سردرگمی مجریان و شهروندان پیشگیری گردد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه، محور سومی که می توان برای اشکالات اعلام کردرا مربوط به گره‌های ترافیکی و زیرساختی دانست و گفت: مشکل ابهام درادامه کمربندی جنوبشرقی، بخش جنوبی تپه میراثی سراب، امتداد کمربندی ۱۵ خرداد در ناحیه غرب و همچنین مسیر دسترسی شمال مهدیه واشکفتک (از دانشگاه تاپل چالشتر وجاده سامان) مورد اشاره قرارگرفت تا در نقشه‌های اجرایی وسپس برنامه‌های توسعه شهری لحاظ و اقدامات مقتضی برای اجرای آن‌ها صورت گیرد.

در پایان مقرر شد جزئیات این سه محور در شورای اسلامی شهرمطرح تا به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام و به شورایعالی شهرسازی و معماری انتقال یافته در تدقیق طرح جامع و سپس تفصیلی، راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع اتخاذ شود.