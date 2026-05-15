تنگه هرمز شاه کلید راهبردی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار سابکی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سراوان با اشاره به وظیفه همگانی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: صرفاً بیان خدمات نظام و انقلاب یک کار تبلیغاتی نیست، بلکه صدقه‌ای در راه خداست و انسان را در پیشگاه خدای متعال برجسته می‌کند.

امام‌جمعه موقت سراوان، افزود: نعمت بزرگی که خداوند به این نظام داده، مردم فهیم و ولایت‌مدار ایران است. امروز ما موظفیم قدردان این سرمایه عظیم باشیم. آنچه این مردم را برجسته می‌کند، حضور هوشمندانه، خودجوش و مخلصانه آنان در خیابان‌ها، میادین و تجمعات است.

وی حضور پرشور مردم در راهپیمایی‌ها و اجتماعات مختلف را نشانه عمق معنویت و بصیرت آنان دانست و بیان کرد: این روحیه معنوی باید حفظ شود. این حضور باشکوه، یک سرمایه بزرگ ملی است. ما باید به خود ببالیم که مردمی داریم که بدون هیچ چشمداشتی، در خیابان‌ها و میادین خودجوش ظاهر می‌شوند و حماسه می‌آفرینند؛ از روستاهای دورافتاده تا مراکز استان‌ها.

موج بیداری در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است

حجت الاسلام سابکی اظهار داشت: امروز ما شاهد تحقق این وعده الهی هستیم. نه‌تنها در ایران اسلامی، بلکه موج بیداری و هوشیاری در بسیاری از نقاط دنیا ایجاد شده است. این همان برکتی است که از خون پاک امام شهید و استمرار راه انقلاب به‌دست‌آمده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی نیروهای مسلح در حفظ دستاوردهای انقلاب، تأکید کرد: این نظام و انقلاب اسلامی با جان‌فشانی نیروهای مسلح مقتدر ما نگه داشته شده است.

امام جمعه موقت سراوان خاطرنشان کرد: امروز همه دنیا می‌بیند که تنگه هرمز به‌عنوان یک گذرگاه حیاتی و راهبُردی برای تجارت و انرژی جهان، در کمال اقتدار در دستان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این قدرت، نه برای تهدید، بلکه برای برقراری امنیت پایدار و تمدن‌سازی در منطقه است.

وی با نگاهی به آینده تمدن ایرانی - اسلامی، افزود: همین اقتدار در تنگه هرمز و همین حضور آگاهانه مردم در خیابان‌ها و میادین، نویدبخش فردایی روشن است.

حجت الاسلام سابکی در پایان گفت: بدون تردید، مشکلات اقتصادی منطقه و جهان که امروز گریبان‌گیر بسیاری از کشورهاست، با اتکا به این دو بال «مردم مخلص» و «نیروهای مسلح مقتدر» برطرف خواهد شد.