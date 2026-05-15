به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قربانیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به جنگ‌ تحمیلی سوم دشمن علیه ایران اسلامی و با بیان اینکه انقلاب اسلامی علی‌رغم تمام دشمنی‌ها و توطئه‌های دشمنان با اقتدار ایستاده است، اظهار کرد: دشمن آمده بود تا چند روزه ایران بزرگ را تصاحب کنند و نظام اسلامی را ولی ناکام ماندند.

امام جمعه موقت میاندوآب با بیان اینکه دشمنان تودهنی بزرگی از مردم باصلابت و همیشه در صحنه ایران اسلامی خوردند، گفت: در کنار شکست توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن مانند اصفهان که طبس دیگری شکل گرفت، مردم نیز توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

وی به مدیریت تنگه هرمز توسط ایران اشاره و تصریح کرد: این فرمایش رهبر معظم انقلاب و خواسته مردم است که ایران باید تنگه هرمز را مدیریت کند چرا که بزرگ‌ترین اهرم فشار بر دشمن است.

حجت الاسلام قربانیان به جنگ اقتصادی دشمن نیز اشاره و اظهار کرد: دشمن می‌خواهد با جنگ اقتصادی، اتحاد مردم را برهم بزند و در این مسیر هر کس دست به احتکار و گران‌فروشی بزند در واقع پیاده نظام دشمن بوده و سربازان دشمن است.

امام جمعه موقت میاندوآب در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: برای اینکه بخواهیم در مقابل جبهه باطل پیروز شویم باید قوی شویم و خود را در عرصه‌های مختلف نظامی و قدرت دفاعی تقویت کنیم.

وی با تاکید بر وحدت و همدلی بین آحاد مردم و مسئولان، گفت: امروز شاهد هستیم که در مقابل دشمن اتحاد مقدس شکل گرفته و دشمن از این ناراحت و عصبانی است چون جلوی سوءاستفاده دشمن را گرفته است.

حجت الاسلام قربانیان با بیان اینکه توجه و تقویت معنویت و تبعیت از ولایت رمز دیگر پیروزی در برابر دشمن و جبهه باطل است، افزود: ما در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی به برکت ایمان به خدا و نصرت الهی و معنویت و تبعیت از ولایت‌فقیه در مقابل دشمن ایستادیم و شکست دادیم و لذا نباید از این موضوع غفلت کنیم.

امام جمعه موقت میاندوآب بر لزوم دشمن شناسی تاکید و تصریح کرد: امروز دشمنان با جنگ ترکیبی در جبهه‌های مختلف وارد میدان شده و باید با برنامه‌ریزی مناسب در مقابل هر یک از جبهه‌های دشمن وارد میدان شد و دشمن را شکست داد و در این راه نباید از جهاد تبیین غافل شد.

وی به روز ملی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی و جمعیت یکی از مولفه‌های قدرت بوده و باید مسئله جوانی جمعیت را جدی گرفت.

حجت الاسلام قربانیان به سالگرد شهدای خدمت نیز اشاره کرد و افزود: مسئولان باید شهدای خدمت را الگو قرار داده و فرصت خدمت را غنیمت شمرده و در راستای خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند.