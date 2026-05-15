۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

امام جمعه موقت میاندوآب: مردم توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن را خنثی کردند

ارومیه - امام جمعه موقت میاندوآب گفت: دشمنان تودهنی بزرگی از مردم باصلابت و همیشه در صحنه ایران اسلامی خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قربانیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به جنگ‌ تحمیلی سوم دشمن علیه ایران اسلامی و با بیان اینکه انقلاب اسلامی علی‌رغم تمام دشمنی‌ها و توطئه‌های دشمنان با اقتدار ایستاده است، اظهار کرد: دشمن آمده بود تا چند روزه ایران بزرگ را تصاحب کنند و نظام اسلامی را ولی ناکام ماندند.

امام جمعه موقت میاندوآب با بیان اینکه دشمنان تودهنی بزرگی از مردم باصلابت و همیشه در صحنه ایران اسلامی خوردند، گفت: در کنار شکست توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن مانند اصفهان که طبس دیگری شکل گرفت، مردم نیز توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

وی به مدیریت تنگه هرمز توسط ایران اشاره و تصریح کرد: این فرمایش رهبر معظم انقلاب و خواسته مردم است که ایران باید تنگه هرمز را مدیریت کند چرا که بزرگ‌ترین اهرم فشار بر دشمن است.

حجت الاسلام قربانیان به جنگ اقتصادی دشمن نیز اشاره و اظهار کرد: دشمن می‌خواهد با جنگ اقتصادی، اتحاد مردم را برهم بزند و در این مسیر هر کس دست به احتکار و گران‌فروشی بزند در واقع پیاده نظام دشمن بوده و سربازان دشمن است.

امام جمعه موقت میاندوآب در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: برای اینکه بخواهیم در مقابل جبهه باطل پیروز شویم باید قوی شویم و خود را در عرصه‌های مختلف نظامی و قدرت دفاعی تقویت کنیم.

وی با تاکید بر وحدت و همدلی بین آحاد مردم و مسئولان، گفت: امروز شاهد هستیم که در مقابل دشمن اتحاد مقدس شکل گرفته و دشمن از این ناراحت و عصبانی است چون جلوی سوءاستفاده دشمن را گرفته است.

حجت الاسلام قربانیان با بیان اینکه توجه و تقویت معنویت و تبعیت از ولایت رمز دیگر پیروزی در برابر دشمن و جبهه باطل است، افزود: ما در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی به برکت ایمان به خدا و نصرت الهی و معنویت و تبعیت از ولایت‌فقیه در مقابل دشمن ایستادیم و شکست دادیم و لذا نباید از این موضوع غفلت کنیم.

امام جمعه موقت میاندوآب بر لزوم دشمن شناسی تاکید و تصریح کرد: امروز دشمنان با جنگ ترکیبی در جبهه‌های مختلف وارد میدان شده و باید با برنامه‌ریزی مناسب در مقابل هر یک از جبهه‌های دشمن وارد میدان شد و دشمن را شکست داد و در این راه نباید از جهاد تبیین غافل شد.

وی به روز ملی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی و جمعیت یکی از مولفه‌های قدرت بوده و باید مسئله جوانی جمعیت را جدی گرفت.

حجت الاسلام قربانیان به سالگرد شهدای خدمت نیز اشاره کرد و افزود: مسئولان باید شهدای خدمت را الگو قرار داده و فرصت خدمت را غنیمت شمرده و در راستای خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

