نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو پایدار طی روز جمعه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی جمعه وزش باد و آسمان در اکثر ساعتها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی در ادامه افزود: از روز شنبه تا اواخر هفته با توجه به سطوح میانی جو و تقویت شاخصهای همرفتی، جو ناپایداری خواهیم داشت.
داداشی تصریح کرد: روز شنبه در ساعتهای بعدازظهر در شمال غرب، غرب و جنوب شرق خراسان شمالی و روز یکشنبه قبل از ظهر تا بعدازظهر ابتدا نیمه غربی و سپس شمال استان همراه با وزش باد لحظهای شدید، رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: روز دوشنبه در ساعتهای اولیه شب در بخشهایی از نوار غربی و نوار شمالی استان به صورت پراکنده و در ادامه روز سهشنبه در ساعتهای بعدازظهر تا شب در اکثر مناطق خراسان شمالی بهویژه نیمه شمالی، رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
داداشی در پایان گفت: از نظر دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمیشود و در روزهای آینده در صورت تقویت سامانهها، هشدار در سطح مورد نظر صادر خواهد شد.
