تندباد شدید در بناب خسارت به بار آورد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وزش تندباد و طوفان شدید عصر جمعه در شهرستان بناب، ده‌ها اصله درخت در سطح شهر سقوط کرد که این امر موجب اختلال در تردد شهروندان در برخی خیابان‌ها شد.

بر اساس گزارش‌ها، این تندباد علاوه بر سقوط درختان، به چند دستگاه خودرو خسارت وارد کرده و موجب تخریب دیوار در برخی محلات شهری و روستایی شده است. همچنین در پی شدت باد، برق در برخی نقاط شهرستان برای مدتی قطع شد.

در ادامه این حادثه، تعدادی از بنرهای نصب‌شده در سطح شهر نیز تخریب شد و نیروهای خدمات ایمنی شهرداری به همراه امدادگران هلال احمر بلافاصله برای امدادرسانی و جمع‌آوری درختان سقوط‌کرده از سطح خیابان‌ها وارد عمل شدند.

گزارش‌ها حاکی است که هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات واردشده اعلام نشده است، اما تاکنون موردی از مصدومیت شهروندان گزارش نشده است.