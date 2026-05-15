به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، منطقه اثر این مخاطره امروز استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، همدان، شمال مرکزی، زنجان، قزوین، البرز و غرب مازندران است.
فردا (شنبه) استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، شمال و شرق لرستان، غرب اصفهان، شمال ایلام، چهارمحال بختیاری، مرکزی، قم، تهران، مازندران، ارتفاعات در استانهای سمنان و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی درگیر آثار این مخاطره خواهند بود و روز یکشنبه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال کردستان، شمال و شرق لرستان، شمال استانهای همدان و مرکزی، زنجان، قزوین، ارتفاعات و دامنه در استان تهران، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی تداوم مییابد.
آثار مخاطره شامل احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بهویژه در گردنههای کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی است.
عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای کشاورزی، خودداری از محلول و سمپاشی باغات، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها از جمله توصیههای سازمان هواشناسی در این شرایط است.
