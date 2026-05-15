  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

هشدار هواشناسی؛ احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر

هشدار هواشناسی؛ احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر در ۱۲ استان واقع در مناطق شمالی و شمال غرب کشور در روز جاری (جمعه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، منطقه اثر این مخاطره امروز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، همدان، شمال مرکزی، زنجان، قزوین، البرز و غرب مازندران است.

فردا (شنبه) استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، شمال و شرق لرستان، غرب اصفهان، شمال ایلام، چهارمحال بختیاری، مرکزی، قم، تهران، مازندران، ارتفاعات در استانهای سمنان و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی درگیر آثار این مخاطره خواهند بود و روز یکشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال کردستان، شمال و شرق لرستان، شمال استان‌های همدان و مرکزی، زنجان، قزوین، ارتفاعات و دامنه در استان تهران، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی تداوم می‌یابد.

آثار مخاطره شامل احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی است.

عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از جمله توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط است.

کد مطلب 6830728
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها