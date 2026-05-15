بادهای شدید و طوفان گرد و خاک از ساعاتی دیگر در پایتخت

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۴ استان تهران خبر داد و گفت: این هشدار ضمن تأیید هشدار سطح زرد شماره ۱۰ مورخ ۲۳ اردیبهشت، نسبت به فعالیت دو سامانه جوی هشدار میدهد.
خورشیدی با اشاره به سامانه اول اظهار داشت: «از عصر جمعه (۲۵ اردیبهشت) تا اواخر وقت شنبه (۲۶ اردیبهشت)، ناپایداری جوی و افزایش چشمگیر وزش باد پیشبینی میشود، در مناطق شمالی استان بهویژه ارتفاعات، وزش باد خیلی شدید و در نیمه جنوبی، مناطق غربی و مرکزی، وزش باد خیلی شدید همراه با احتمال توفان و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.
وی افزود: سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان از مخاطرات این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران در خصوص سامانه دوم تصریح کرد: این سامانه از ظهر شنبه (۲۶ اردیبهشت) تا اواخر وقت همان روز فعال است و شامل تقویت فعالیت سامانه بارشی میشود، در این مدت، بارش متوسط باران، رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ در مناطق مستعد و در ارتفاعات، بارش برف و کولاک پیشبینی میشود.
به گفته خورشیدی، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیلها، صاعقه، سقوط سنگ و رانش زمین از جمله اثرات این سامانه است.
وی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، به شهروندان توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری بهویژه در مناطق کوهستانی پرهیز کنند، در حاشیه رودخانهها تردد نکنند، کوهنوردی و طبیعتگردی انجام ندهند، سازههای موقت را مستحکم کنند و در روزهای گرد و خاک از ماسک بهداشتی استفاده نمایند.
نظر شما