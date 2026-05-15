دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد؛ احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی با بیان اینکه میانگین دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد. ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، تا اواسط هفته پیش رو،
ناپایداریهای جوی به صورت افزایش ابر و وزش باد و گردوخاک در استان ادامه خواهد داشت.
معتمدی گفت: احتمال نفوذ توده گردوخاک از کانونهای فعال خارج از استان نیز وجود دارد.
به گفته وی، بارشهای رگباری در مناطق غربی و شمالی استان در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت پیشبینی میشود.
