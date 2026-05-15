به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هدایت شهبازی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت ترانس برق در شهرستان رامهرمز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی، مخفیگاه دو سارق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رامهرمز با اشاره به اعتراف صریح متهمان گفت: مأموران در ادامه تحقیقات، ترانس برق مسروقه را که سارقان به صورت ماهرانه‌ای در کف رودخانه مخفی کرده بودند، کشف کردند.

شهبازی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.