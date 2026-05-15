اعطای امتیازهای ویژه بنیاد ملی نخبگان به برگزیدگان مسابقات ربوکاپ

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ در مصلی تهران برگزار شد. در این مراسم سعید خدایگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به مسیر تاریخی شکل‌گیری هوش مصنوعی گفت: حدود ۷۰ سال از زمانی که آلن تورینگ پرسید «آیا ماشین می‌تواند فکر کند؟» و آزمون معروف خود را ارائه داد می‌گذرد؛ مسیری که امروز به حضور ربات‌ها در حوزه‌هایی مانند جراحی، فعالیت‌های خودکار در انبارها و حتی حرکت خودروهای خودران در جاده‌ها رسیده است.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی اکنون به یکی از مهم‌ترین فناوری‌های جهان تبدیل شده و در ابعاد مختلف زندگی انسان نفوذ کرده است، افزود: در آینده نه‌چندان دور سرعت پیشرفت این فناوری بیشتر خواهد شد و ترکیب آن با رباتیک، به‌ویژه در حوزه تعامل انسان و ربات، تحولات گسترده‌تری ایجاد می‌کند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان درباره اهمیت مسابقات رباتیک نیز اظهار کرد: چنین رویدادهایی صرفاً یک رقابت فناورانه نیست، بلکه فرصتی برای تمرین کار تیمی و حل مسائل پیچیده به شمار می‌رود؛ مهارتی که آینده کشور بیش از گذشته به آن نیاز دارد.

خدایگان با اشاره به سطح برگزاری مسابقات امسال گفت: رقابت‌هایی که در روزهای گذشته برگزار شد نسبت به دوره‌های قبل در سطح بالاتری قرار داشت و شرکت‌کنندگان نشان دادند برای حضور در این مسابقات زمان و تلاش قابل توجهی صرف کرده‌اند. به گفته وی، پشت هر رباتی که در این رقابت‌ها دیده شد ساعت‌ها کار، ایده‌پردازی و حتی تجربه شکست وجود داشته است.

وی در ادامه به مأموریت‌های بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و افزود: این بنیاد دو مأموریت اصلی شامل شناسایی نخبگان و ایجاد شبکه میان آنها را دنبال می‌کند. در این میان، حوزه رویداد ملی رباتیک از معدود رویدادهای مورد تأیید بنیاد است، چراکه شاخص‌های آن با معیارهای نخبگانی همخوانی دارد.

خدایگان گفت: برگزیدگان این مسابقات در فرآیند شناسایی بنیاد و در قالب طرح‌هایی مانند نظام وظیفه، شهید وزوایی، شهید احمدی روشن، آموزشیار و پژوهشیار امتیاز ویژه دریافت خواهند کرد.

وی همچنین تأکید کرد: افرادی که به مسابقات جهانی اعزام شوند، در صورت کسب رتبه در سطح بین‌المللی از حمایت‌های ویژه‌تری از سوی بنیاد ملی نخبگان برخوردار خواهند شد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در پایان از خانواده‌ها و مربیانی که نقش مهمی در پرورش اعتمادبه‌نفس نوجوانان دارند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این مسیر با قدرت ادامه یابد.