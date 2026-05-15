به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس- ایران‌خودرو اعلام کرد درپی پیگیری متقاضیان عادی در خصوص اجرای طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو برای این متقاضیان، در روزهای آتی زمان اجرای این طرح برای متقاضیان عادی نیز اعلام می‌شود و طرح روز شنبه فقط به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دارد.



براساس این‌ گزارش، شرکت ایران‌خودرو در ادامه سیاست عرضه مستقیم محصولات، شرایط فروش ویژه‌ای را در قالب طرح «مشارکت در تولید» بدون قرعه‌کشی برای متقاضیان واجد شرایط طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در روز شنبه اعلام کرده است.



ثبت‌نام این طرح از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.



خودروهای قابل عرضه در این طرح شامل تارا دستی V1، سورن پلاس دوگانه‌سوز، سورن پلاس با موتور TU5P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی هستند.



موعد تحویل خودروها از مهرماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ خواهد بود و قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود.



در این طرح برای خودروهای تحویلی مهر تا آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد خواهد بود.



متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.