به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با اشاره به نزدیک شدن به فصل گرما گفت: یکی از خواسته های مردم شهر بنک تسریع در راه اندازی آب شیرین کن این شهر است که خوشبختانه و حسب گفته فرماندار کنگان در شرف راه اندازی در هفته پیش روست و این خبر خوب می تواند قدری به ساماندهی آب شهری کنگان نیز کمک کند.

امام جمعه کنگان افزود: یکی از مشکلات جدی شبکه فرسوده آب است که موجب هدررفت آب می شود، صلاح شبکه آب می تواند بخشی از کمبود آب را حل کند.

لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان

محمودی با تبریک سالروز ازدواج آقا امیرالمومنین علی علیه السّلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و مروری بر آیات و روایات گفت: تسهیل امر ازدواج آسان جوانان توصیه موکد قرآن و سیره معصومین علیهم السلام و وظیفه ای عمومی است.

وی افزود: پیشنهاد می شود مساجد محل و خیرین بستر ازدواج جوانان بی بضاعت محله را فراهم کنند.

امام جمعه کنگان سخت گیری های بی جهت و بی توجهی به ازدواج را عامل و سدی در مسیر ازدواج جوانان عنوان و تاکید کرد: سخت گیری های بی دلیل و فرهنگ های غلط خلاف سیره و سبک ازدواج و زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا علیها سلام الله است.

محمودی اظهار کرد: رهبری معظم انقلاب با اینکه داغ های سنگینی از جمله شهادت پدر و امام شهید و خانواده را دید اما در پیام خود به ملت بزرگ ایران بر لزوم تسهیل ازدواج جوانان تاکید کرده است.

وی با تسلیت شهادت آقا جواد الائمه علیه السّلام و بازخوانی سیره آن حضرت و بیان احادیثی از مظهر جود و سخا و تاکید بر برگزاری مراسم عزای جوان ترین امام شیعیان گفت: باید سیره و سبک زندگانی امام سرلوحه زندگی همه پیروان آن حضرت باشد.

خطیب جمعه با تسلیت سالروز شهادت رییس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت بیان کرد: اخلاص ، تعهد کاری ، خستگی ناپذیری در خدمت به مردم ، صبر در برابر ناملایمات از ویژگی های سیدالشهدای خدمت بود.

محمودی افزود: مسئولان خدمت به مردم را فرصتی مغتنم بدانند و با تاسی به سیره خدمتگزاران صدیقی چون شهید رئیسی از این توفیق الهی در خدمت به مردم در حکومت دینی استفاده کنند.

حق آلایندگی با قید فوریت پرداخت شود

وی به موضوع حق آلایندگی اشاره و تاکید کرد: حیات شهرداری ها و دهیاری های جنوب استان به حق آلایندگی و ارزش افزوده است که انتظار جدی اینست حق آلایندگی با قید فوریت پرداخت شود.

امام جمعه کنگان با تحلیلی بر اوضاع جنگ و لزوم مبارزه جدی با مظاهر گرانفروشی و احتکار و نیز لزوم تشدید نظارت بر بازار به عجز و زبونی آمریکا و صهیونیست ها اشاره و تاکید کرد: آمریکا بداند اگر شروط جمهوری اسلامی ایران را نپذیرد بدون اذن ایران قطره ای نفت از خلیج فارس ، دریای عمان و تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.