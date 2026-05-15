ترامپ، فروش ۱۲ میلیارد دلار سلاح به تایوان را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که موضوع تایوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اولویت «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین از زمان آشنایی با او در ۱۲ سال پیش است.

وی در ادامه مدعی شد: چین در دوران حضور من در قدرت هرگز جرئت هیچ اقدامی علیه تایوان را نخواهد داشت.

ترامپ با تهدید ضمنی چین در خصوص تایوان نیز گفت: من فروش این تسلیحات را معلق نگه می‌دارم و این موضوع به چین بستگی دارد.

وی اعلام کرد که برخی در تایوان خواهان استقلال هستند و این موضوع خطرناک است.

رئیس جمهوری آمریکا که به دستآورسازی برای خود شهره است، بار دیگر این کار را تکرار کرد و مدعی شد: در صورتی که قدرت در دست من نبود، چین احتمالاً اقدامی علیه تایوان انجام می‌داد.

وی گفت: برای هر دو طرف تایوان و چین خوب خواهد بود که کمی آرام‌تر عمل کنند.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که دوست دارد تمام تولیدکنندگان تراشه در تایوان به آمریکا منتقل شوند.

ترامپ در خصوص رقابت هوش مصنوعی با چین مدعی شد که آمریکا با فاصله زیادی از چین پیش است و در این رقابت پیروز خواهد شد.

وی در ادامه ادعاهایش افزود که رئیس‌جمهور شی از میزان پیشرفت آمریکا در این حوزه بسیار حیرت زده شده بود.

وی گفت کرد که در ابتدای این رقابت، چین پیشرفت چشمگیری داشت، اما اکنون آمریکا با فاصله قابل توجهی جلوتر است.

ترامپ با تأکید بر اهمیت روابط شخصی گفت که مهم‌ترین مسئله رابطه است و همه چیز به رابطه بستگی دارد.

وی افزود که رابطه بسیار خوبی با رئیس‌جمهور شی و با چین دارد.

ترامپ همچنین اشاره کرد که اتفاقات زیادی در جریان است که به نفع کشاورزان آمریکایی خواهد بود.

ترامپ: واشنگتن ثروت هنگفتی از نفت ونزوئلا به دست آورده است

وی در ادامه به تهدید چین پرداخت و گفت که اگر پکن به دنبال آن است که از وضع تعرفه‌های گمرکی آمریکا در امان بماند، باید در خاک ایالات متحده کارخانه بسازد و نیروی کار آمریکایی استخدام کند.

ترامپ همچنین در خصوص موضوع ایران و تنگه هرمز افزود: رئیس‌جمهور چین در برخورد با این دو موضوع بسیار ملایم و مؤدبانه عمل کرده است.

درحالی که «مارکو روبیو»، وزیر امورخارجه آمریکا روز پنجشنبه این هفتته به فاکس‌نیوز اعلام کرد که واشنگتن در تلاش است پکن را متقاعد کند تا با مداخله و اعمال فشار بر ایران، تهران را وادار به عقب‌نشینی از اقدامات خود در تنگه هرمز و آب‌های خلیج فارس کند، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که به پکن اطلاع داده واشنگتن در موضوع ایران یا تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به کمک چین نیازی ندارد.

ترامپ بدون اشاره به پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز و تأثیر این رویداد بر تورم و افزایش قیمت سوخت در آمریکا و جهان اعلام کرد: چین برای تأمین ۴۰ درصد از واردات نفتش به تنگه هرمز وابسته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان نیز به هدفش در ونزوئلا اعتراف کرد و گفت: واشنگتن ثروت هنگفتی از نفت ونزوئلا به دست آورده است.

ترامپ مدعی شد که سفرش به چین بسیار موفقیت آمیز بوده است.

وی با بیان این که «میزبانی از رئیس جمهوری چین در واشنگتن برایم افتخاری است»، افزود: شی احتمالا ۲۴ سپتامبر آینده به آمریکا سفر کند.

صحبت های ترامپ پس از آن بیان می شود که رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت ماه) در نشست مطبوعاتی مشترک با ترامپ گفت: پکن و واشنگتن می‌توانند همراه با یکدیگر به موفقیت دست یابند و روابط دو کشور باید بر پایه شراکت بنا شود؛ منافع مشترک میان دو طرف بیشتر از اختلافات است.

وی افزود: مسئله تایوان مهم‌ترین موضوع در روابط چین و آمریکا است. هرگونه مدیریت نادرست مسئله تایوان ممکن است به درگیری میان چین و ایالات متحده منجر شود و باعث تیره شدن شدید روابط دو کشور گردد.

استقلال تایوان و صلح در تنگه تایوان قابل جمع نیستند. مدیریت صحیح مسئله تایوان به حفظ ثبات روابط چین و آمریکا کمک می‌کند. گفت‌وگو بهترین گزینه برای حل اختلافات باقی‌مانده با طرف آمریکایی است.

وی با بیان این که "موضوع فروش تسلیحات آمریکا به تایوان به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در حال حاضر معلق شده است"، تأکید کرد: هنوز با این معامله موافقت نکرده‌ام و خواهیم دید چه اتفاقی رخ می دهد.