چین: ایران و آمریکا به حل اختلافات از طریق گفتگوها ادامه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه چین تاکید کرد: آمریکا و ایران را تشویق می کنیم به حل اختلافاتشان از طریق گفتگوها ادامه دهند.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور چین پاییز آینده به آمریکا سفر خواهد کرد.

وزیر خارجه چین تصریح کرد: ما خواهان بازگشایی تنگه هرمز در سریع ترین زمان ممکن هستیم.

گاردین امروز جمعه و با اتمام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین در گزارشی اعلام کرد: ترامپ ادعا کرد که ایالات متحده و چین در مورد پایان دادن به جنگ در ایران «احساس بسیار مشابهی» دارند، اما هیچ جزئیاتی در مورد پیشرفت احتمالی ارائه نکرده است.

گاردین سپس افزود: جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که چینی‌ ها نمی‌ خواهند در مسئله ایران در سمت اشتباهی قرار داشته باشند.

وزیر خارجه چین در خصوص مسئله تایوان نیز گفت: نباید از استقلال تایوان حمایت یا آن را تأیید کرد چرا که این اقدام با صلح در تنگه تایوان در تضاد است. چین امیدوار است آمریکا اقدامات ملموسی را برای تضمین پیشرفت روابط دو جانبه در کنار صلح و ثبات در تنگه تایوان اتخاذ کند.