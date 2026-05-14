۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۹

شی جین پینگ: مساله تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن-واشنگتن است

رئیس جمهوری چین، موضوع تایوان را مهمترین موضوع در روابط پکن-واشنگتن اعلام کرد و درباره حمایت آمریکا از جدایی‌طلبان جزیره تایوان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در نشست مطبوعاتی مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: پکن و واشنگتن می‌توانند همراه با یکدیگر به موفقیت دست یابند و روابط دو کشور باید بر پایه شراکت بنا شود؛ منافع مشترک میان دو طرف بیشتر از اختلافات است.

وی افزود: مسئله تایوان مهم‌ترین موضوع در روابط چین و آمریکا است. هرگونه مدیریت نادرست مسئله تایوان ممکن است به درگیری میان چین و ایالات متحده منجر شود و باعث تیره شدن شدید روابط دو کشور گردد. استقلال تایوان و صلح در تنگه تایوان قابل جمع نیستند. مدیریت صحیح مسئله تایوان به حفظ ثبات روابط چین و آمریکا کمک می‌کند. گفت‌وگو بهترین گزینه برای حل اختلافات باقی‌مانده با طرف آمریکایی است.

رئیس جمهوری چین گفت: تقابل میان چین و آمریکا به زیان متقابل منجر خواهد شد و حفظ صلح در تنگه تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشنگتن است. استقلال تایوان و صلح در تنگه تایوان قابل جمع نیستند.

شی جین پینگ تصریح کرد: در خصوص روابط تجاری و اقتصادی میان چین و آمریکا، گفت‌وگو و مشورت بر پایه برابری تنها گزینه درست برای حل اختلافات و تنش‌ها است. اساس روابط تجاری و اقتصادی میان چین و ایالات متحده، منافع و سود متقابل است. در جنگ تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد و هر دو طرف به نتایج مثبتی رسیده‌اند.

رئیس جمهوری آمریکا برای سفری سه روزه، چهارشنبه به پکن سفر کرد.

    • آرمان IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      هرگونه امتیازچین به منافع آمریکا درخاورمیانه باعث تقویت متحدان آمریکا ودرنتیجه برتری قدرت آمریکادربرابرچین میشود.ترامپ یک دروغگوی کلاهبرداراست ومیخواهدباچرب زبانی کلاه گشادی سرچینی هابگذاردوبعدازاینکه ازبحران خارج شدبه تمامی تعهدات ووعده هایش پشت کند.ایران تنهاقدرتی ست که درخاورمیانه میتواندمنافع آمریکا ومتحدانش راتعدیل کندوازحاکمیت امریکادرمنطقه جلوگیری کند

