سایت روسی: آمریکا در لبه پرتگاه قرار دارد؛ دوران قلدری رو به پایان است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسی Strategic Culture گزارش داد، سفر رسمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به چین عملاً پایان دوران نقش رهبری آمریکا بر جهان را نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است، رفتارهای نمایشی که ترامپ قبلاً نسبت به چین از خود نشان می‌داد تمام شده است. اظهارات تند او در مورد تحمیل خواسته‌هایش بر تجارت چین با آمریکا اکنون به گذشته پیوسته است. چین در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی جهانی است، در حالی که آمریکا به طرز خطرناکی در لبه پرتگاه قرار دارد. بله، چین ممکن است با آب و تاب قابل توجهی از رهبر آمریکا استقبال کرده و تا حدی نرمش نشان داده باشد اما این رفتار کشوری بود که می‌داند در موقعیت برتری قرار دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، آمریکا دیگر نمی‌تواند ناتوانی خود را مقابل جامعه جهانی در اعمال فشار بر چین پنهان کند. ما وارد یک دوره تاریخی جدید شده‌ایم. قلدری آمریکایی دیگر قابل قبول نیست. وقتی واشنگتن برای چیزی تقلا می‌کند، فقط سرزنش می‌شود و در عوض چیزی دریافت نمی‌کند. روزهای امپراتوری آمریکا به شماره افتاده است.