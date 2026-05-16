علت افزایش قیمت نفت بعد از نشست ترامپ با رئیس جمهور چین

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی نوشت، بازارهای نفت توجه زیادی به نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی‌اش نشان ندادند زیرا قیمت نفت خام روز پس از این نشست بیش از ۲ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۰۹ دلار رسید.

هاشم عاقل کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد، تضاد قابل توجهی بین خواسته‌های آمریکا، چین و ایران وجود دارد و همین مسئله دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را دشوار می‌کند. این در حالی است که بحران کاهش عرضه نفت و گاز در سراسر جهان رو به افزایش است.

حاتم قندیر، مدیر بخش اقتصاد شبکه الجزیره نیز تصریح کرد، هفته گذشته یک حس بدبینی در مورد آینده تنگه هرمز غالب بود و باعث افزایش قیمت بازارهای نفت خام به میزان ۶ درصد شد. ترامپ از ترس آن که چین در مقابل، درخواستی داشته باشد اعلام کرد که از این کشور نخواسته برای بازگشایی تنگه هرمز مداخله کند.

این در حالی است که ترامپ از ابتدای جنگ تاکنون بارها با انتشار توئیت های مختلف تلاش کرده مانع افزایش قیمت جهانی نفت شود اما بازارهای انرژی به مرور اعتماد خود را به موضع گیری های رئیس جمهور آمریکا از دست داده است.