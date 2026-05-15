دوران ادبیات بایدهای آمرانه گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان پس از گفت‌ وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی تصریح کرد: «دوران ادبیات بایدهای آمرانه و یک‌جانبه به سر آمده است.»

وی افزود: «اگر هدف، فشار و زیاده‌خواهی است، تجربه شکست جنگ‌طلبان آمریکایی و اسرائیلی پیش روی همه است.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد: «به خوبی می‌دانید که ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، آدرس اشتباه “نباید” داد.»

نیلی همچنین خطاب به مقام‌های آلمانی خاطرنشان کرد: «اگر واقعاً دغدغه، صلح است، “باید” در گام اول و به عنوان یک مسئولیت انسانی، جنایت هدف قرار دادن دانش‌آموزان دبستانی مدرسه میناب توسط متجاوزان آمریکایی را محکوم کرد.»