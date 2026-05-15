۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۱۱

سفیر ایران خطاب به مرتس:

دوران ادبیات بایدهای آمرانه گذشته است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در پاسخ به ادعاهای فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور درباره ایران تأکید کرد که دوران بایدهای یک‌جانبه گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان پس از گفت‌ وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی تصریح کرد: «دوران ادبیات بایدهای آمرانه و یک‌جانبه به سر آمده است.»

وی افزود: «اگر هدف، فشار و زیاده‌خواهی است، تجربه شکست جنگ‌طلبان آمریکایی و اسرائیلی پیش روی همه است.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد: «به خوبی می‌دانید که ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، آدرس اشتباه “نباید” داد.»

نیلی همچنین خطاب به مقام‌های آلمانی خاطرنشان کرد: «اگر واقعاً دغدغه، صلح است، “باید” در گام اول و به عنوان یک مسئولیت انسانی، جنایت هدف قرار دادن دانش‌آموزان دبستانی مدرسه میناب توسط متجاوزان آمریکایی را محکوم کرد.»

    • IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      پس چرا اینقدر میگید مردم باید همبستگی داشته باشن،مردم باید صرفه جویی کنن،،،،مردم باید اقتصاد مقاومتی داشته باشن؟؟؟؟؟

