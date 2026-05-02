اولیانوف: ناتو در حال آمادگی برای جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کشورهای اروپایی عضو ناتو شیفته‌ ایده‌ جنگ اجتناب‌ ناپذیر در اروپا و تمایل به نشان دادن آمادگی ذهنی و فنی خود برای آن هستند.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: رزمایش‌ های نظامی «حمله‌ شمالی» در فنلاند در ۷۰ کیلومتری مرز روسیه، آغاز شده است. به نظر می‌ رسد که آنها در واقع راه را برای یک جنگ واقعی هموار می‌ کنند.