نوید پویایی جمعیت گورخر آسیایی در توران شاهرود؛ نخستین کره به دنیا آمد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشاهده نخستین زادآوری گورخر آسیایی در پارک ملی توران شاهرود طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: این ثبت نشانه پویایی جمعیت حیات وحش در منطقه است.
وی ادامه داد: مشاهده این کره گورخر به خوبی گواه فراهم بودن شرایط مناسب زیستگاهی در یکی از مهمترین زیستگاه های حیاتوحش کشور است.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان پارک ملی توران را به عنوان یکی از مناطق شاخص حفاظتی معرفی کرد و توضیح داد: این منطقه نقش مهمی در صیانت از گونههای جانوری دارد.
یوسف پور این رخداد را حاصل تلاش مستمر محیطبانان و اجرای برنامههای حفاظتی در منطقه دانست و تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر تداوم اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی برای حفظ آرامش زیستگاهها تأکید دارد.
وی افزود: از مردم منطقه درخواست داریم تا برای حفظ این گونههای ارزشمند هر مورد مشکوک را به نیروی انتظامی یا محیط زیست اطلاع دهند چرا که خسارت وارده به محیط زیست ناشی از شکار و تخریب قابل گذشت و جبران نخواهد بود.
