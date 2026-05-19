۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

امیدی تازه برای احیای یک گونه در حال انقراض؛تولد کره گورخر در پارک ملی

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از ثبت اولین زادآوری گورخر آسیایی سال در پارک ملی گرمسار جاری خبر داد و گفت: این تولد ارزشمند، موجی از امید در میان دوستداران طبیعت ایجاد کرده است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولد نخستین کره گورخر ایرانی طی سال جدید در پارک ملی کویر گرمسار خبر داد و بیان کرد: این ثبت توسط مسعود شاه حسینی انجام گرفته است.

وی این اقدام را نویدبخش تقویت جمعیت گورخر آسیایی دانست و ادامه داد: این ثبت موجی از شادی و امید را میان دوستداران محیط‌زیست و حیات‌وحش ایجاد کرده است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان ادامه داد: این تولد تازه نشانه‌ امیدوار کننده از تلاش‌های انجام گرفته در مسیر احیای جمعیت گورخر آسیایی در کشور است.

یوسف پور اظهار داشت: تلاش‌هایی که با مدیریت دقیق زیستگاه و اقدامات حفاظتی مستمر همراه شد، شرایط را برای زادآوری این گونه ارزشمند بهتر کرده است.

وی اضافه کرد: تولد این کره‌ گورخر علاوه بر ثبت یک اتفاق مهم طبیعی، انگیزه‌ای تازه برای کارکنان و محیط‌بانان سختکوش است که شبانه‌روز برای حفظ میراث طبیعی کشور تلاش می‌کنند.

