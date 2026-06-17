رشد جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر؛ تولد ۵ کره جدید در گرمسار

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد و حفاظت خوب مجموعه محیط بانان را موجب بهبود وضعیت حیات وحش پارک ملی کویر دانست و ادامه داد: مشاهدات میدانی حاکی از افزایش جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر است.

وی با اشاره به اینکه یک گله ۱۴ رأسی از گورخرهای ایرانی در محدوده پارک ملی کویر رویت شدند، افزود: پنج رأس از آنها را کره‌های متولد شده جدید هستند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان توضیح داد: مشاهده کره‌های جدید نشانه‌ای از پویایی جمعیت و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در زیستگاه‌های این گونه ارزشمند است.

یوسف پور اظهار کرد: گورخر ایرانی از گونه‌های شاخص حیات‌وحش کشور محسوب می‌شود که حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، تأمین امنیت مناطق تحت مدیریت و مقابله با تهدیدات انسانی، نقش مهمی در حفظ و افزایش جمعیت آن خواهد داشت.

وی با تاکید به اینکه پارک ملی کویر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات‌وحش ایران، در سال‌های اخیر شاهد اجرای برنامه‌های مختلف حفاظتی بوده است، افزود: افزایش تعداد گورخرهای ایرانی در این منطقه، نتیجه تداوم اقدامات محیط‌بانی و مدیریت زیستگاه بوده است.